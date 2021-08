Már ezer fertőzöttet találtak 24 óra alatt a szomszédos Ausztriában

Továbbra is magas az új fertőzöttek száma Ausztriában. Szombati hivatalos közlés szerint az elmúlt 24 órában mintegy ezren betegedtek meg, valamivel többen, mint a megelőző 24 órában - jelentette a helyi sajtó szombaton.

Illusztráció (AP/TASR)

Mindez jelentősen felülmúlja a korábbi egyheti átlagot. Eszerint a szóban forgó időszakban a százezer lakosra jutó megbetegedések aránya 38,9 százalékos volt, mostanra ez az arány 59,5 százalékra emelkedett. Az adatok szerint a járvány terjedése elsősorban Salzburgot, Tirolt és Bécset sújtja.

Az aktív fertőzöttek száma Ausztriában szombatra 404-gyel 8121-re emelkedett, és növekedett a halottak száma is. A járvány ausztriai kitörése óta az országban 10 754-en hunytak el a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben.

A legfrissebb adatok szerint lanyhult az oltási hajlandóság is Ausztriában. Pénteken 24 343 személyt oltottak be, pontosan egy héttel korábban ez a szám még 41 674 volt. Ugyancsak hivatalos közlés szerint a lakosság 60,3 százaléka kapta meg legalább az első oltást, míg 55,7 százaléka két oltással immár teljesen immunizálttá vált. Az oltási hajlandóság - 67.5 százalékkal továbbra is Burgenland tartományban a legmagasabb.

MTI