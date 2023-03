Már forgatja Roland Emmerich gladiátoros tévésorozatát a római Cinecittában

Elkezdődött a Gladiátor című Oscar-díjas film világát idéző Those About to Die című tévésorozat, amelynek egyik rendezője Roland Emmerich - számolt be róla kedden a Variety.com.

Anthony Hopkins (Fotó: TASR/AP)

A sorozatban, amelynek felvételei a római Cinecittá filmstúdióban folynak, Anthony Hopkins alakítja Vespasianus császárt. A Vespasianus trónjára pályázó Marsust Rupert-Penry-Jones játssza, Berenice szerepét Liraz Charhi, de a Trónok harcából ismerős Iwan Rheon is a szereplők között van, akárcsak David Wurawa, Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas és Moe Hashim.

A Those About to Die forgatókönyve Daniel Mannix nem fikciós könyvéből készült. A történet a gladiátorviadalok "bonyolult és korrupt" világában játszódik.

A szériát Roland Emmerich (A függetlenség napja, Holnapután, 2012) és német kollégája Marco Kreuzpaintner rendezi.

Emmerich az executive producerek között is szerepel többek között a forgatókönyvíró Robert Rodat társaságában.

A szériát a High End Productions és az AGC International finanszírozza. Az európai forgalmazási jogok felett a High End rendelkezik, a világ többi piacára pedig az AGC adhatja majd el a produkciót.

