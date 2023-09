Már gulyást sem lehet főzni a dunaszerdahelyi vásár közelében? A civilek útját ugyanaz a teherkocsi blokkolta, ami korábban ráparkolt Matovič kampányautóira

A Komunita DS polgári társulás tagjai pénteken nem tudtak bejutni arra a magánterületre, ahová a közösségi rendezvényüket meghirdették. A problémát egy teherautó okozta, amely a kerítéssel körbevett terület egyetlen bejáratának kellős közepén parkolt le - tilosban. A minap ugyanez a jármű blokkolta az OĽaNO képviselőjelöltjeinek kampányautóit a vásártér felé vezető úton. A szabálysértés ráadásul annak ellenére ment végbe, hogy az említett útszakaszt a városi rendőrség folyamatosan felügyeli a vásár ideje alatt.

További képekért kattints!

A Komunita DS szeptember 18-án hirdette meg a Facebook-oldalán, hogy minden egyes tagját, illetve szimpatizánsát szívesen várja "egy jó kis gulyásfőzésre". Helyszínként az egykori Vásártéri Magán Szakközépiskola (Ozorák-iskola) mellett lévő területet választották, a tulajtól erre engedélyt is kaptak.

Az összejövetelt 15:00 órai kezdettel hirdették meg, a szervezők viszont már reggel a helyszínre érkeztek, hogy előkészítsék a terepet. Rengeteg holmit szándékoztak kivinni az eseményre, így tudták, többször kell majd fordulniuk. Az első alkalommal még minden rendben volt. Betolattak az autójukkal a területre, kipakolták a dolgaikat, és elindultak az újabb adagért. Másodjára viszont már egy kellemetlen meglepetés várta őket.

A kerítéssel körbevett terület egyetlen kapuját egy narancssárga teherautó torlaszolta el. Ráadásul a járművet szabálytalanul, a tilosban parkolták le.

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK:

A szervezők hiába értesítették a városi rendőröket, a délután három órai kezdetkor még mindig ugyanott állt az autó. Szerencsére felfedeztek egy nyitható kerítésrészt, ezen hordták be egyesével az asztalokat és a székeket.

Ahogy a fotón is látszik, aki esetleg be akart jutni, annak át is kellett mászni a félméteres betonalapon. Ez főleg a kisgyerekek, az idősek számára volt kellemetlenség, voltak akik mit sem sejtve, babakocsival érkeztek az összejövetelre.

Amikor a helyszínen jártunk, épp ott voltak a városi rendőrök is. Nem igazán tudtak mit kezdeni a helyzettel, lefotózták a teherautót, telefonáltak párat, végül kiírtak egy bírságot, és a mikuláscsomagot a teherkocsi ablaktörlője alá helyezték.

Az összejövetel egyik szervezője szerint az egyik intézkedő városi rendőr azt mondta neki, hogy egyébként sem jelentették be eseményüket a városházán. A szervező ennek kapcsán elmondta, hogy egy magánterületen lévő zárt rendezvényről van szó, így nincs mit bejelentenie, ráadásul azután választották ezt a helyszínt, hogy az önkormányzat elutasította, hogy helyet kapjanak a vásár területén.



A Komunita DS reklámponyvája

Egy másik résztvevő arról beszélt, hogy bár tisztában van azzal, hogy az önkormányzat apolitikus rendezvényként hirdette meg a vásárt, ám ők egy civil társulat, és közük sincs a politikához.

Az eseménysorozat talán legizgalmasabb pillanata az volt, mikor a helyszínen a teherautó sofőrje is megjelent. Elmondása szerint a fékek meghibásodása miatt kellett leállnia,

"Hölgyem, rossz rajta a fék, nem mozdul sehova"

- mondta egy szóváltás közepette a jármű tulajdonosa. "Őbelőlük csinál hülyét" - reagálta a sofőr felvetésére, és közben a városi rendőrökre mutatva a rendezvény egyik résztvevője. A jármű tulajdonosa ekkor felháborodva távozott. A városi rendőrök meg sem próbálták megállítani a férfit vagy rábírni arra, hogy távozzon a tilosban álló járműjével.

Mikor a közösségi gulyásfőzés résztvevői látták, hogy nem fognak dűlőre jutni sem a teherautóval, sem a városi rendőrökkel, úgy határoztak, hogy figyelmüket inkább a főzőcskének és egymásnak szentelik. Az összejövetel hátralévő része nagyon jó hangulatban telt, bár a platós teherautó végig eltorlaszolta az egyetlen kaput.

Később az összejövetel főszervezője, Peter Sanve úgy nyilatkozott portálunknak, hogy konfliktusmentesen szeretné megoldani az ügyet, nem szándékozik senkivel sem "háborúskodni". Egyszerűen csak ésszerű magyarázatot vár az illetékesektől. Ezért indítványozott egy találkozót Hájos Zoltán polgármesterrel és a városi rendőrség vezetőségével.

Szerdán ugyanez a teherautó az OĽaNO képviselőjelöltjeinek kampányautóit blokkolta. Akkor Csiba Tibor városi rendőrparancsnok azt válaszolta a portálunknak, hogy a teherautó máskor is ott szokott leparkolni. Sem az OĽaNO képviselői, sem pedig a Komunita DS tagjai nem látták még a területen az említett járművet.

Bár a város apolitikus rendezvényként hirdette meg a vásárt, az ott lévők szerint ezt nem mindig sikerül betartani:

(PE)