Már idén elkészülhet a Csemadok-törvény, legalábbis ebben bízik Gyimesi György, a jogszabály kidolgozója

Az úgynevezett Csemadok-törvény első oldalának egy részét posztolta Gyimesi György (OĽaNO) néhány napja a Facebook oldalára. A többi részét egyelőre nem hozta nyilvánosságra, mert mint írja, kell még a Csemadok elnökének a jóváhagyása. A jogszabálytervezetet azonban véleményezésre már átadta a kulturális miniszternek.

Fotó: Facebook

Törvénybe írhatja a parlament a legnagyobb magyar közművelődési szervezetet, a Csemadokot. Hogy pontosan mit tartalmaz a törvény, az egyelőre még nem derült ki, de Gyimesi György (OĽaNO), a törvény kidolgozója társadalmi vitát ígér.

Évtizedes kívánság

A Csemadok már a rendszerváltás óta szeretné elérni, ha törvénybe betonoznák a létezését, és ezzel együtt – a működéséhez szükséges állami támogatást. Az utóbbi évtizedben is többször felmerült egy Csemadok-törvény elfogadása, legutóbb 2019 és 2020 fordulóján, igaz, akkor is csak reakcióként arra, hogy a Híd akkor kormánypártként, és röviddel a 2020-as választások előtt,

egy államilag támogatott szlovákiai magyar közművelődési intézmény törvényi létrehozását vetette fel.

A Csemadok erre úgy reagált, hogy nem akarják, hogy a „közművelődés olcsó és rövid távú politikai célok elérésének eszközévé” váljon, de úgy vélik, a Híd vitaanyaga éppen ezt a célt szolgálja. Majd a szervezet elnöksége úgy döntött, hogy

ki kell dolgozni a Csemadok-törvényt, egy kisebbségvédelmi törvényt és a szlovákiai magyar nemzeti tanács alapelveit, amire létrehoztak egy munkacsoportot.

A munka a Paraméter információi szerint – a koronavírus-járvány miatt is – vontatottan indult, egyelőre nincs érdemi eredmény.

Gyimesi kidolgozta, egyszer Bárdossal is egyeztetett

Gyimesi György (OĽaNO) a napokban tette ki a Facebook-oldalára a Csemadok-törvény tervezetének elkészültét ünneplő posztját. A tervezet teljes szövegét nem hozta nyilvánosságra, csak az első oldal felének fotóját. „Elkészítettem a törvénytervezetet, és ma délelőtt elküldtem a kulturális miniszternek, hogy véleményezzék, és a tervezetet további vitára bocsátjuk a koalícióban” – mondta a Paraméternek kedden Gyimesi.

A tervezetet elküldte a Csemadok elnökének is, de még nem reagáltak. A képviselő azonban állítja, hogy a törvényszöveget a Csemadok elképzeléseinek megfelelően dolgozta ki, ezért a hallgatást beleegyezésnek tartja. „Én úgy veszem, hogy egyetértenek a tervezettel, én erről egyeztettem Bárdos Gyulával, a Csemadok elnökével” – mondta a képviselő.

Bárdos: előbb a szervezeten belül kell megvitatni

Bárdos Gyula, a megerősítette, hogy valóban megkapta a kidolgozott anyagot, de mivel még a Csemadok teljes vezetése sem látta, ezért nem is nyilatkozott arról, hogy egyetértenének-e vele. Azt is megerősítette, hogy egyeztetett az elképzelésről Gyimesivel, de a törvény kidolgozásában nem vett részt.

„A Csemadok készen áll az együttműködésre” - mondta a Paraméternek Bárdos, de előbb a szervezeten belül akarják megvitatni a tervezetet.

Elfogadható a koalícióban?

Gyimesi reális esélyt lát a törvény elfogadására. „Egyeztettem a frakcióban a tervezetről, elmondtam, hogyan képzelem el, és nem volt egyetlen olyan képviselő sem, aki ellenezte volna” – magyarázta optimizmusát a képviselő. A jogszabály szerinte ősszel kerülhet a parlament elé, és jövőre a Csemadok már ennek megfelelően működhetne, kaphatna például állami támogatást.

„Én azt szeretném, ha a törvény ősszel már a a parlament elé kerülne, hogy 2022. január 1-től hatályba lépjen, vagyis a Csemadok már jövőre költségvetési támogatást kapjon” – mondta Gyimesi.

A Csemadok feladatai

A tervezet egyelőre még nem nyilvános, Gyimesi szerint azonban abból indul ki, hogy a Csemadok ma mivel foglalkozik. „Olyan feladatokat ad csak neki, amilyeneket ma is ellát, mint a legrégibb, legnagyobb kulturális szervezete a magyaroknak, amelynek a legtöbb helyi szervezete van” – magyarázta a képviselő. Azt állítja azonban, hogy hamarosan társadalmi vita indulhat a tervezetről.

„Ez csak egy első változat, lehet rajta változtatni, természetesen olyan határok között, ami még elfogadható a parlamentben” – mondta Gyimesi.

Állandó állami támogatás

A törvény állandó állami támogatást is garantálna a Csemadoknak, de ennek összege nem szerepel majd a törvényben. „A Csemadok azt kérte, hogy a működési költségeit fedezze az állam” – mondta Gyimesi. Az állami támogatás mellett megmarad a lehetőség további pályázatokra is, akár a Kisebbségi Kulturális Alaptól is pályázhatnak majd támogatásra.

„A támogatás pontos összegét a kulturális minisztérium határozza majd meg, ahogyan ez a Matica slovenská esetében is történik” – magyarázta Gyimesi.

A Matica slovenská 2020-ban 1 millió 744 ezer eurót kapott a kulturális minisztériumtól.

Azért Matovič is beleszól majd

Gyimesi szerint még az is eldöntésre vár, hogy képviselői javaslatként vagy pedig a kulturális minisztérium által benyújtott tervezetként tárgyalja-e a parlament a jogszabályt. „Ez a törvény Igor Matovič ígérete volt, tehát ebből őt semmiképpen nem lehet kihagyni, ezt a témát ő is fogja vinni tovább” – mondta Gyimesi. Azt nem részletezte, hogy a jelenleg a pénzügyminiszteri posztot betöltő Matovič milyen módon kapcsolódik majd a törvényhez.

Lajos P. János