Már Kárpátalját lövik az oroszok

Viktor Mikita kárpátaljai kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelezte, hogy rakéta csapódott be egy objektumba Kárpátalja hegyvidékén.

A megye vezetője jelezte azt is, hogy a szakszolgálatok a helyszínen dolgoznak, és az esetleges sérültekről és áldozatokról később tájékoztatnak. Mikita arra kér mindenkit, hogy a helyszínen senki ne készítsen videót vagy fényképet.

A Kárpáti Igaz Szó úgy tudja, hogy a hegyvidéki Volócon (Munkácsi járás) egy infrastrukturális létesítményt ért támadás.

A hivatalos közlemény szerint a robbanás erejétől mintegy 500 méteres sugarú körben törtek ki ablakok. A rakéta repeszei több, közelben parkoló autót is megrongáltak.

A Kárpátalja.ma azt írja, hogy egy elektromos alállomást és egy vasútállomást ért találat, és a helyszínen tűz keletkezett.

Amióta Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát, a kárpátaljai térséget eddig még nem érte rakétacsapás.

Air raid alert almost all over #Ukraine. pic.twitter.com/GY6AmDXGCB