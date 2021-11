Már mindenki a kötelező oltásról beszél Szlovákiában

Eduard Heger miniszterelnök a közszolgálati rádió szombati adásában nyitotta meg a témát, amire a nap folyamán sokan reagáltak. Ezekből szemezgettünk.

Fotó: TASR

A kormányfő elmondta, Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel és jogászokkal tárgyal az idősek kötelező védőoltásáról. Hangsúlyozta, hog a járványból való kiutat jelentheti, ha kötelezővé teszik az idősek számára, ugyanakkor tisztázni kell, nem ütközik-e az Alkotmányba.

Az igazságügyi minisztériumtól hamar érkezett a válasz: nem.

Peter Bubla szóvivő tolmácsolta Kolíková szavait, aki szerint alkotmányjogi szempontból helyénvaló a kötelező oltás bevezetéséről, úgy az állam működése szempontjából kulcsfontosságú szakmák (egészségügyi dolgozók vagy a fegyveres erők), mint az általános kötelezettség tekintetében. Hangsúlyozta viszont, hogy továbbra is fontos hangsúlyozni az emberek számára, miért olyan fontos az oltás az egészségük szempontjából.

Hasonlóképp vélekedett Peter Kresák alkotmányjogász, aki szerint ebben a helyzetben nemcsak lehetséges, de szükségszerű a kötelező oltás, ami szerinte az Alkotmánnyal is összhangban van.

"Elsősorban az állam azon kötelezettségére nézve, hogy meg kell védenie állampolgárai életét és egészségét. Hogy a széleskörű, mindenkit érintő vagy a korcsoport szerinti oltás a megfelelőbb, az már szakmai kérdés" - jegyezte meg.

Egyetértett a vitában elhangzottakkal Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter is, aki Facebook-posztjában figyelmeztetett arra, hogy a kórházban ápolt koronavírusos páciensek 82%-a oltatlan, vagy csak egyetlen oltáson van túl.

"A megoldás nem az, hogy mindent bezárunk egy hónapra, és abban reménykedünk, hogy a vírus eltűnik. Ha ugyanis a hónap letelte után még mindig csak 46%-os lesz a beoltottság Szlovákiában, ugyanoda térünk vissza, ahol előtte voltunk. A megoldás nem is az, hogy bezárjuk az iskolákat, mivel a világon mindenhol nyitva vannak. Köztünk és más ilyen országok között a beoltottság mértékében van" - jegyezte meg.

Emlékeztetett arra, hogy a delta variáns magas fertőző képessége miatt az oltottak is megfertőződhetnek, a különbség viszont abban van, hogy oltással jelentősen csökken a betegség súlyosabb lefolyásának esélye, amivel csökken a nyomás a kórházakon.

A felmérések szerinti legerősebb parlamenten kívüli párt, a Progresívne Slovensko nemcsak az idősek, de a teljes népesség számára bevezetné a kötelező oltást. Radovan Choleva, a párt kommunikációs részlegének vezetője szerint ugyanis a pillanatnyi járvánhelyzet nem hagy más lehetőséget.

"Ez már nem a véleményekről, hanem a szükségszerűségről és a felelősségről szól az oltottakkal, oltatlanokkal, a gazdasággal és az egészségügi dolgozókkal szemben" - figyelmeztetett, hozzátéve, a fertőzésszámokban mutatkozó rekordok miatt már korlátozódik a covidon kívüli egészségügyi ellátás, bezárnak a cégek és újabb lockdownok várnak ránk.

Ugyancsak a kötelező oltás bevezetése mellett áll a parlamenten kívüli OKS, amely támogatja a miniszterelnököt ebben a kérdésben. A párt elnöke, Ondrej Dostál (az SaS frakciójában ülő parlamenti képviselő) ennek már eljött az ideje. Emlékeztet arra, hogy azok a személyek, akik egészségügyi indok nélkül nem oltatják be magukat, veszélybe sodorják azokat is, akik egészségügyi indokk miatt nem oltathatják be magukat.

És akkor a végére maradt, hogy nemcsak feltétlen pártolói vannak a kötelező oltásnak, még a kormánykoalíción belül sem. A Za ľudí például inkább az oltottak szisztematikus előnyben részesítését tartaná fontosnak. Rámutattak, hogy szükség volna adatokra is arra vonatkozóan, hogy ez valóban segít. "Európában egelőre egyetlen országban sem kötelező a védőoltás, tehát még nincs bizonyíték arról, hogy az emberek valóban elmennek beoltatni magukat" - szögezik le, hozzátéve, az sem világos, hogy az állam hogyan büntetné azokat, akik ezt nem teszik meg.

Kevésbé megosztó vagy erőszakos módja a helyzet enyhítésének szerintük, ha például az oltatlanoknak hozzá kellene járulniuk anyagilag azokhoz a drága gyógyszerekhez, amelyekkel a covid súlyosabb lefolyása esetén kezelnék őket.

Fico hazugsággal térít, de a minisztérium könnyedén helyre teszi

Természetesen akad legalább egy olyan párt, amely jelezte, mindent meg fog tenni a kötelező oltás bevezetése ellen. Ez pedig nem más, mint a Robert Fico vezette Smer-SD.

A Facebookon közzétett videójában gusztustalan fasiszta ötletként jellemezte ezt az ötletet, amit a bevezetése esetén megtámadna az Alkotmánybíróságon.

"Ez már minden alkotmányossági határt túllép, mivel olyan országok, amelyekben csaknem 100 százalékos a beoltottság, hasonló problémákkal küzdenek a kórházakban, mint Szlovákia, azzal a különbséggel, hogy csaknem mindegyik páciensük be van oltva" - jegyezte meg.

Ez persze nem igaz, és az egészségügyi minisztérium reagált is egy táblázattal, melyből kiderül, hogy a magasabb beoltottsággal bíró országokban csökkenő tendenciát mutat az 1 millió lakosra eső covidos halálesetek száma. "Olyan országokban, amelyekben csaknem 100 százalékos a beoltottság, összehasonlíthatatlanul kevesebb a covidos haláleset és a kórházban ápolt páciens, és enyhébb szigorításokat engedhetnek meg maguknak" - fogalmaznak.

