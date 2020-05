„Már most írják a darabokat, gyűjtik az ötleteket filmekhez” – karanténkérdés Tenki Rékának

Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető – ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Tenki Réka, Jászai Mari-díjas magyar színművész válaszol.

RN: Mit gondol, társadalmi szinten milyen változásokat fog előidézni a világjárvány?

TR: Bízom benne, hogy ahogy tisztul a levegő, mert leálltak a gyárak, Velencében újra látni delfineket és hattyúkat a kikötőkben, és otthon kétszer is meggondoljuk, mit dobunk ki, hogy ne pazaroljunk, ezek megmaradnak és felfogjuk azt, hogy mennyi felesleges dolgot csináltunk, amivel az életterünket pusztítjuk.

RN: Mi az az egy dolog, amit átértékelt az elmúlt időszakban?

TR: Eddig is itthon voltam, nekem nincs nagy változás, de jó, hogy együtt vagyunk és van idő, nem kell rohanni.

RN: Mit gondol, miképp profitálhat ebből az időszakból egy Jászai Mari-díjas színművész?

TR: Az élet mindig tanít, ahogy most is, de azt, hogy most mit, az majd később kiderül.

RN: Ön szerint mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a színház is reagáljon a világjárványra, hogy ezek az események színpadi játékká alakuljanak?

TR: Nem tudom, nem vagyok forgatókönyvíró, se rendező, de ismerve a világot, már most írják a darabokat, gyűjtik az ötleteket filmekhez, sorozatokhoz.

Bővebben: #tenkiréka | IG: @tenkireka | FB: Tenki Réka

FB: Récsei Noémi önálló beszélgetőestjei