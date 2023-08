Már most is szinte megfizethetetlen, jövőre kétszer olyan drága lesz - találja ki, melyik termékről van szó?

Jövőre brutális mértékben drágulhat az olívaolaj - írja az iDNES.cz.

Fotó: TASR - illusztráció

Az elemzők az idei rossz termésből indultak ki, szerintük a Spanyolországban tapasztalható óriási szárazság rendesen betett az ez évi termésnek.

Mivel Spanyolországban van a legtöbb olajfa, ezért az egész glóbuszon tapasztalható lesz az olívaolaj drágulása. Elemzők szerint jövőre kétszer annyiba kerülhet majd a termék, mint a 2023-as évben. Ez azért is problémás, mert a nagykereskedelmekben már most is 8 eurós áron adják az olívaolajat.

A drágulás nemcsak az élelmiszeriparra lesz hatással, a termék nagyon fontos alapanyaga számos gyógyszernek és kozmetikumnak, így azok ára is jövőre magasabb lehet.

A spanyolok mellett, az olaszok és a görögök is hatalmas olívaexportőrök, ezen a piacon ők bonyolítják le a kereskedelem 75 százalékát. Mindhárom országnak óriási szárazságokkal kellett megküzdeniük.

Hatalmas gondokat okozott Spanyolországban a műtrágya drágulása is, illetve a magas kamatok a banki kölcsönök után, amit a termesztőknek azért kellett felvenniük, hogy megbirkózzanak az extrém szárazsággal.

Az elemzők szerint jövőre csak akkor úszhatjuk meg a drágulást, ha a 2024-es termés jónak bizonyul.



(iDNES.cz)