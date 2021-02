Már most szombaton megkezdik a pedagógusok beoltását

Szombattól (február 13.) megkezdik annak a kiválasztott 40 000 pedagógusnak az oltását, akik a jelenléti oktatást fogják biztosítani. Ezt Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter közölte kedden, a járványhelyzet értékelése során.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az oltások beadására 12 oltóközpontban kerül sor szombatonként és vasárnaponként. A pontos sorrendet az oktatásügyi minisztérium hozza nyilvánosságra az elkövetkező napokban.

Március 1-től az AstraZeneca társaság vakcináival kezdenek oltani Szlovákiában.

Az országban eddig 226 916 személy kapta meg a védőoltást, közülük 35 016-nak már a második adagot be is beadták. A legtöbb embert eddig Pozsony és Kassa megyében oltották be.

Februárban a tervek szerint 250 ezer adag Pfizer/BioNTech vakcina, valamint további 210 ezer adag AstraZeneca vakcina érkezik majd az országba, emellett pedig pár tízezer adag oltóanyag érkezik a Modernától is.

Az orosz Szputnyik vakcina engedélyeztetésével kapcsolatban Krajčí elmondta, „Szlovákia keresi az összes lehetséges megoldást, hogy minél előbb bebiztosítsa a vakcinát az embereknek. Arra a kérdésre, hogy Szlovákia előbb jóváhagyja-e a vakcinát, mint az EU, a tárcavezető csak annyit felelt, hogy mindent legális úton fognak tenni.

(TASR)