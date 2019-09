Már Nagykaposig terjedt a sertéspestis

Két hónap elteltével már nem csupán a Tőketerebesi járásban ütötte fel a fejét az afrikai sertéspestis . Most Nagykapos mellett is találtak egy olyan elhullott vaddisznó tetemét, amelyik a vírusos betegség miatt pusztult el.

Ezzel, hogy már a Nagymihályi járásban is felbukkant ez a sertésre halált hozó vírus, 16-ra emelkedett azon esetek száma, amikor vaddisznók tetemében azonosították a kórt. Ez itt szerzett mintákat a zólyomi laboratóriumban veszik szemügyre a szakértők.

Ide tartozik az is, hogy a határokat nem ismerő pestis a felelős azért, hogy a napokban a magyarországi Pilisi Parkerdő Budakeszi Erdészetének elkerített vadászterületén is találtak öt elhullott vaddisznót, amelyekben kimutatták a betegséget. A Budakeszi Erdészet elkerített vadászterületéről több esetben is vaddisznók elhullását jelezték az elmúlt napokban a Nébih-nek, legalább 170 esetet említve. Az országos főállatorvos, a vizsgálatok megkezdésével párhuzamosan, elrendelte az érintett területen a vaddisznó hullák fokozott keresését, valamint a kilőtt vadak mintázást.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes. A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik. Éppen ezért a legfontosabb továbbra is a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások betartása.

(para/444.hu)