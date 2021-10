Már nem akkora buli Ausztriában dolgozni ápolóként, a román vendégmunkások leszorítják a béreket

Ausztriában egyre kevesebb szlovákiai ápoló dolgozik. Csak a járvány ideje alatt körülbelül ötezren tértek haza a szomszédos országból. Főleg azért, mert az ottani fizetésük lassan annyi, mint amennyit itthon is megkaphatnak.

Még így is maradt vagy 18 ezer szlovákiai ápoló, akiknek az átlagéletkora majdnem eléri az 50 évet, és többségüknek felnőtt gyermekeik vannak – állapította meg a témával foglalkozó Miloslav Bahna, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa.

Az első ápolónők az 1990-es években érkeztek az országba és aztán az Európai Unióhoz való csatlakozásunk indította el teljes mértékben a munkaerő-vándorlást. A legtöbb gondozónő 2015-ben dolgozott Ausztriában, akkor a számuk elérte a 26 ezret. A koronavírusos járvány előtt még 23 ezren vállalták ezt a sok ingázással járó munkát.

A járvány berobbanása aztán felgyorsította a folyamatokat. Azok, akik már korábban fontolgatták a hazatérést, azok haza is jöttek. Bahna szerint az ápolói hivatást főként Szlovákia keleti régióiban lakók vállalják el, ahol eleve nehezebb munkát találni. Például 2011-ben az Ausztriában munkát vállaló szlovákiai ápolónők harmada származott Eperjes és Kassa megyéből. Öt évvel később már ők tették ki ennek a munkaerőnek a felét.

Ausztriában évek óta nem növekszik az ápolók fizetése, a szlovákiai bérek meg fokozatosan kúsznak felfelé, megközelítve az ausztriait. Hogy ez így alakzlt, arról az is tehet, hogy Ausztriában felbukkantak a romániai ápolók is, akik kevesebb fizetésért is vállalják a munkát.

