Már nem az idei gázár a lényeges, hanem az, hogy jövőre mennyiért vesszük a gázt az Európai Unióban – Interjú

Pénteken hajnalban az Európai Tanács e heti ülésén, a tagállamok állam és kormányfői döntöttek több energetikai kérdésről is: a közös földgázvásárlásról, a földgázár ingadozását korlátozó mechanizmusról, a gázelosztás szolidaritásáról. A megállapodás hatásairól Radovan Geistet, az Euractiv.sk uniós szakportál elemzőjét, kiadóját kérdeztük.

Az Európai Tanács (Fotó: European Union)

Sok kérdésben megállaodott az Európai Tanács az e heti csúcstalálkozóján, a gázársapkáról azonban nem született megállapodás. Mit jelent ez Szlovákia számára? Előnyös nekünk a Tanács döntése?

A legfontosabb döntés Szlovákia esetében nem is a gázárral kapcsolatos:

a Tanács jóváhagyta annak a lehetőségét, hogy az energiaárak kompenzálására segítségnyújtásként felhasználható uniós támogatás is (Szlovákia 1,5 milliárd eurót használhat erre a célra, ami az előző uniós költségvetésből maradt meg – szerk. megj.). Ez a legközvetlenebb segítség, amit ki tudunk használni.

Ami a gázársapkára vonatkozó javaslatokat illeti, erről egyelőre még csak egy nagyon általános döntés született, nem lehet tudni, hogy pontosan mire fog vonatkozni, hogyan fog működni. Az sem világos, hogy minden gázra vonatkozik-e majd, ahogyan azt Szlovákia szeretné, vagy csak az elektromos áram előállítására használt gázra, tehát erről egyelőre nehéz bármit is mondani. A másik fontos hír Szlovákia számára, hogy az energetikai szolidaritás minden országra vonatkozik majd, nem szükségesek hozzá bilaterális egyezmények a tagállamok között. Szlovákia egyelőre nem volt túlságosan sikeres a kétoldalú szerződések megkötésében a gázhiány esetére. Természetesen ez, mint a szolidaritás minden formája számunkra is kötelezettségekkel jár, segíteni kell, ha valamelyik tagországban elfogy a földgáz, de egyben nekünk is lehetőséget ad, ha bármi történne a szlovákiai gázszállítással, akkor segítséget kérhetünk a tagállamoktól.



Radovan Geist, az Euractiv.sk elemzője (Fotó: Facebook)

A közös gázvásárlás bevezetése is segítséget jelent?

Alaposan elemezni kell, hogy ez mennyire lehet előnyös számunkra. Mindenesetre be kell majd kapcsolódni a közös vásárlásba a gáztartalékok 15 százalékáig, de bebizonyosodhat, hogy tényleg előnyösebb a közös vásárlás annál, mint ha individuálisan vennénk a gázt. Ha ez beigazolódna, akkor nagyobb mennyiséget is lehet vásárolni, mindegy, hogy valamennyi tagállammal közösen, vagy valamilyen szűkebb csoport részeként. Az bizonyára erősebb vásárlói pozíciót biztosít, ha több, nagyobb tagállammal közösen vesszük a gázt. Az lesz a fontos, hogy ezt az általános politikai megállapodást az Európai Bizottság hogyan „fordítja le”, milyen végrehajtási rendelkezéseket készít ez alapján. Ezt jövő héten kedden kellene nyilvánosságra hozniuk, akkor már többet fogunk tudni.

A közös gázvásárlás a gáztározók 15 százalékáig önkéntes vagy kötelező a tagállamok számára?

Ez kötelező, de ez egyben lehetőség is számunkra, hogy kipróbáljuk, előnyös-e a közös vásárlás.

Miért nem sikerült megállapodni a gázársapka bevezetésében? Szlovákia is szerette volna ezt elérni.

Már a csúcstalálkozó előtt világos volt, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz. Sok tagállamnak nem tetszett az ötlet. Voltak olyanok, akik kivételt kértek, mint például Magyarország, amely azt szerette volna, ha egy ilyen megállapodás nem vonatkozik a már megkötött szerződésekre. A magyar kormány a Gazprommal szerződött, és attól tartanak, hogy a cég teljesen leállna az európai gázszállítással az ársapka bevezetésének hatására.

Németország és más tagállamok, amelyek már inkább LNG-t, vagyis cseppfolyósított gázt vásárolnak, viszont úgy vélték, hogy túlságosan korai egy ilyen eszköz bevezetése, mert nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz.

Németország ma már nem orosz gázt használ, hanem LNG-t vesz, többnyire az USA-ból vagy Norvégiából. Ők időt akarnak nyerni egy ilyen eszköz tesztelésére. A németek attól tartanak, hogy a földgázt inkább máshol adnák el a kitermelők, amit az ország nagyon megérezne. Vagyis sok különböző érdek találkozott. Az eredmény az, hogy általánosságban az államok vezetői támogatják a gázársapka valamilyen formában történő bevezetését, de előbb látni akarnak egy elemzést a lehetséges hatásokról. Egyrészt a pénzügyi hatásokra, vagyis az árakra gyakorolt hatásra kíváncsiak, másrészt a spórolásra gyakorolt hatására is. Ők attól tartanak, hogy az emberek, a cégek nem fognak takarékoskodni a földgázzal, ha olcsóbb lesz.

Az ellátást mennyire veszélyeztetheti az ársapka?

Ezt is meg kell vizsgálni. Most ugyan jobbára már senki sem akar Oroszországgal tárgyalni, de beszélni kell az alternatív szállítókkal, amelyek Európa számára fontosak. Ezek pedig az USA, Norvégia, bizonyos mértékig az Egyesült Arab Emirátusok vagy az észak-afrikai államok, amelyek Dél-Európába szállítanak földgázt. Fel kell mérni, hogy ilyen feltételek mellett hajlandóak lennének-e folytatni a gázszállítást. Az is előfordulhat, hogy azt mondják, hogy nem, inkább eladjuk Kínának.

Azt tudni kell, hogy jelenleg – a viszonyokhoz képest – van elég gáz Európában, a gáztározók feltöltöttsége jobb, mint amire számítottunk, és ez annak köszönhető, hogy Kínában a földgáz iránti kereslet csökkent a helyi COVID-korlátozások miatt. Másrészt pedig Európa olyan magas árat volt hajlandó fizetni a gázért, hogy a forgalmazók inkább más piacokról vették el a gázt.

Egyes szegényebb országok most bajban vannak, nem tudnak gázt vásárolni, mert azt inkább Európában adják el. De, ha Európa kevesebbet fizetne, akkor a gáz visszatérhet oda, ahová eredetileg szánták. Érthető ez a félelem, főleg, ha ez a téma nincs alaposan megvitatva a nagy forgalmazókkal.

Orbán Viktor a csúcstalálkozó után újra arról beszélt, hogy megharcolt Brüsszelben, és sikerült elhárítania a „brüsszeli javaslatokat”, amelyek kivétel nélkül veszélyesek voltak Magyarország számára. Ön szerint valóban ilyen, a tagországok számára hátrányos javaslatokat terjesztett az Tanács elé az Európai Bizottság?

Szerintem ezek hasznos és szükséges javaslatok voltak, és most nem akarom, és nem is könnyű kommentálni Orbán Viktor szavait, mivel a Bizottság szinte minden javaslatát elfogadta a Tanács. Vagyis Orbán Viktort is igennel szavazott. Kivételt csak a már említett gázársapka képez. Feltételezem, hogy Orbán Viktor inkább a hazai hallgatóságának beszélt, nem a csúcstalálkozó eredményeinek reális értékelését hallottuk tőle. Az egyetlen javaslat, amit nem fogadtak el, tehát az ársapka, ami a virtuális TTF tőzsde áraira vonatkozott volna.

De ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy maga az Európai Bizottság sem akarta bevezetni az ársapkát, ellene volt, csak engedett egyes tagállamok nyomásának.

Ezt kérte tőle ugyanis az országok többsége, igaz, nem minden ország. A Bizottság tehát kidolgozott egy javaslatot, ami nem is egyezett teljesen azzal, amit például Szlovákia kért. Csak másodlagos hatása lett volna az egyéb szerződésekben szereplő árakra, vagyis arra a gázra, amit nem „folyik át” a TTF-en. De azt láttuk, hogy nem volt politikai hajlandóság ennek elfogadására sem, ez tehát nem Orbán Viktor egyszemélyes győzelme, hiszen több tagállam is ellene volt.

Az ársapka elvetése nem nevezhető a csúcstalálkozó kudarcának?

Ha valaki azt várta, hogy lesz ársapka, akkor ez kudarc. Reálisan azonban nem lehetett számítani az elfogadására. Két fontos dolgot kell megemlítenem, és még kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e: jövő évtől az Unió egy új indexálást akar bevezetni a szerződésekben szereplő földgázárakra. Jelenleg ugyanis a már említett TTF árai az irányadók. Ez a javaslat sokkal fontosabb lesz a jelenlegi árak szabályozásánál.

Ma már nem az a lényeg, hogy most mennyiért vesszük a gázt, nem az a kérdés, hogy erre a télre lesz-e elég gáz, hanem az, hogy a következő télre lesz-e elég gáz, és mennyit fogunk érte fizetni.

Ha találunk egy olyan mechanizmust, amelyben a gáz ára nem a nagy kilengésekkel működő, és Oroszország által könnyen befolyásolható TTF-áraktól függ majd, akkor az sokkal alacsonyabb, kedvezőbb gázárat biztosít. A másik fontos dolog az, meg kell találnunk a gázzal való takarékoskodás legjobb lehetőségeit, és megoldást kell találni arra is, hogy hogyan segítsük – elsősorban nemzeti szinten, de bizonyos mértékig uniós szinten is – a cégeket és a háztartásokat a magas gázárak miatt kialakult helyzetben. Egyben meg kell keresni azokat a forgalmazókat, akiktől kedvezményesebben tudunk gázt vásárolni, és meg kell oldani a szállítást.

Charles Michel és Eduard Heger a Tanács ülésén (Fotó: European Union)

Charles Michel, a Tanács elnöke azzal büszkélkedett, hogy sikerült egységet teremteni a tagállamok között. Valóban egységes az unió ezekben az energetikai kérdésekben?

Az egység mindig egyfajta kompromisszumot jelent. A jelenlegi kompromisszumot a Tanács döntése, a csúcstalálkozó határozata jelenti.

A Tanács egyezségre jutott, ez pedig szinte teljes mértékben megegyezik azzal, amit a Bizottság javasolt.

Kivételt csak az gázársapka jelent. Ebben az értelemben biztosították az egységet, habár nem fogadtak el minden bizottsági javaslatot. De ismétlem, a gázársapkát sem vetették el teljesen, csak a döntést elhalasztották néhány héttel. És én ugyan úgy vélem, hogy idén már nem lesz megegyezés az ársapkában, de a jövő évre vonatkozóan igyekezni fognak ezt elérni.

Lajos P. János