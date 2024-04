Már nem Chrenko Szlovákia leggazdagabb embere – íme, a világ legtehetősebb személyei

Változott a sorrend a leggazdagabb szlovákiaiak ragsorában, Jaroslav Haščák családja ugyanis átvette az első helyet Ivan Chrenkótól – derül ki a világ leggazdagabb személyeit bemutató rangsorból, amit a Forbes magazin hozott nyilvánosságra.

Chrenko Szlovákia történetének első millárdosa, 2017-ben került fel először a listára. Tetemes vagyonát főként a HB Reavis vállalatnak köszönheti. 2023-ban 1,48 milliárd eurós vagyonnal rendelkezett, és míg ez az összeg többé-kevésbé stagnált, a Haščák család a tavalyi 1,39 milliárd eurós vagyonát 1,66 milliárdra növelte. A The Richest People In The World nevű listán Jaroslav Haščák családja az 1745., míg Chrenko az 1945. helyet foglalja el.

Haščákék elsősorban a Penta Investments pénzügyi csoportnak köszönhetően gazdagodtak meg, amely Szlovákia legnagyobb munkáltatói közé tartozik – több mint 44 ezer embernek ad munkát. Jaroslav Haščák azt követően határolódott el a csoport aktív irányításától, hogy korrupcióval és pénzmosással gyanúsították meg a Gorilla-ügyben.

Haščákot vizsgálati fogságba helyezték, ahonnan 2021 januárjában szabadult. Elutasította a meggyanúsítását, ügyvédjének pedig sikerült kiharcolnia az eljárás megszüntetését, valamint azt, hogy az állam bocsánatot kérjen tőle. 2022-ben bűnszervezet alapításával és támogatásával gyanúsították meg, az ezzel kapcsolatos eljárást idén szüntették meg, de aztán ismét elindították, mivel az ügyész visszautalta az ügyet új eljárásra. A családot jelenleg Haščák felesége képviseli, két kiskorú fiuk pedig a kedvezményezettek.

A világ leggazdagabb személyeinek rangsorát összesen 2781-en alkotják, akik vagyona meghaladja az 1 milliárd dollárt. Tizenegy cseh személyt is megtalálunk a listán, közülük Renáta Kellnerová családja a leggazdagabb 16,65 milliárd euróval.

Idén ismét Bernard Arnault lett a világ leggazdagabb embere. Az LVMH luxusmárka-csoportjának tulajdonosa vagyonát 216 milliárd euróban határozták meg, ami 20 milliárddal több, mint tavaly volt. A második helyen ezúttal is a Tesla tulajdonosa, Elon Musk (180 milliárd euró) végzett, a harmadikon pedig az Amazon alapítója, Jeff Bezos (179 milliárd euró).



(HN)