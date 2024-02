Már nem csodálkozunk semmilyen jelölésen, de azért az SIS-t nem kellene Gašparék kezére játszani

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Apja fia (Fotó: P.G. Facebook-oldala)

Lipšic likvidálása helyett vezetheti az SIS-t

Pavol Gašpar lehet a szlovák titkosszolgálat új vezetője, tudtuk meg kedden. Mivel az elmúlt hetekben, hónapokban már szinte megszokhattuk, hogy ettől a kormánykoalíciótól a legmegdöbbentőbb és legváratlanabb jelölésekre számíthatunk, szinte már csak legyintünk az ilyen hírekre.

Pedig nem kellene, hiszen anélkül, hogy biztosan tudnánk, hogyan és kinek az érdekében működik majd az SIS a következő időszakban, ez a jelölés meg kell, hogy szólaltassa bennünk a vészcsengőt. Akinek ismerősen cseng a leendő legfőbb titkosszolga vezetékneve, nem téved. Pavol annak a Tibor Gašparnak a fia, akinek a nevét hónapok óta ragozták az SIS igazgatói székének várományosaként. Az apa, Tibor Gašpar az egykori országos rendőrfőkapitány vezeti a parlament védelmi és biztonsági bizottságát. Nem mellesleg az idősebbik Gašpar a Tisztítótűz ügy miatt 2021 novemberéig egy éven keresztül előzetes letartóztatásban volt.

A fia pedig, akire hamarosan rábízzák az ország titkosszolgálatának irányítását, az a Pavol Gašpar, akinek a nevét 2021-ben ismerhettük meg. Ő is részt vett azon a bizalmas összejövetelen, amelyen rajta kívül ott volt a csiffári vadászházban Robert Fico, Robert Kaliňák, a smeres oligarcha Miroslav Bödör, illetve Ficóék ügyvédje, Marek Para. Itt készült az a rejtettkamerás videófelvétel, amelynek tanúsága szerint a díszes társaság annyira megorrolt Daniel Lipšic speciális ügyészre, hogy a két ügyvéd, Marek Para és Pavol Gašpar a likvidációjáról beszélt. Tisztán hallani, ahogy Pavol Gašpar azt mondja Norbert Bödör oligarchával és vádlott társaival kapcsolatban, hogy „Ha elítélik őket, akkor én elb...szom Lipšicet. Garantálom neked, hogy leb...szom a fejét”.

Ódor az érsekújváriakkal találkozott

Ennél nagyságrendekkel finomabb stílusban zajlott az a beszélgetés, amelyen Ódor Lajos korábbi miniszterelnököt faggathatták az érdeklődők a múlt héten. Az Irodalmi Korzó vendége az érsekújvári rendezvényen anélkül, hogy konkrétan említette volna a Fico-féle bűnbandát, elmondta: az az érzése, hogy bekerültünk egy körforgalomba és megyünk vissza az időben. Ahol már jártunk párszor és amely úton nem jutott messzire az ország.

Aki nem tudott ott lenni személyesen, mindenképpen olvassa el az estről készült részletes összefoglalónkat, amelyből az is kiderült, hogy a korábbi miniszterelnök mit gondol az oktatás fontosságáról.

Ravasz tanácsot ad és drukkol Druckernek

És ha már oktatásügy: kedden kiderült, mostantól Tomáš Drucker oktatásügyi miniszternek ad tanácsokat Ravasz Ábel, a Bél Mátyás Intézet vezetője, aki a választásokon a Sulík féle SaS színeiben nem került be a parlamentbe, még korábban pedig a Híd egyik alelnökét tisztelhettük benne, és a Fico vezette kabinet romaügyi kormánybiztosa volt. A negyedik Fico-kabinet oktatásügyi minisztériumában – saját bevallása szerint – az inklúzió, a nemzetiségi iskolák és az óvodafejlesztés témáiban ad tanácsokat a tárcavezetőnek, akinek politikai törmörülésével, a Dobrá voľbával néhány évvel ezelőtt, 2019 végén Bugárék pártja, a Híd is tárgyalt a választási együttműködésről.

Ravasz egyébként már a Heger-kormány igazságügyi miniszterének és oktatásügyi miniszterének is adott tanácsokat, majd az Ódor-kabinet régiófejlesztési miniszterének is a főtanácsadója volt, így elég nagy gyakorlata van abban, hogy tárcavezetőknek súgjon. Most – szavai szerint – együtt akar drukkolni Druckerrel a sikereknek, ami rá is férne az oktatásügyre.

Nincs okunk feltételezni, hogy a fiatal szociológus rossz tanácsokat akar adni az oktatásügyi miniszternek, nyilván legjobb tudása szerint járul majd hozzá a hazai iskolák és óvodák felvirágoztatásához. Reggelenként pedig valószínűleg nem arra gondol majd, hogy ezzel a munkával a Pellegrini-féle Hlas egyik minisztériumának szekerét tolja.

Juhász László