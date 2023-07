Már Németországban is van halálos áldozata az első nagy nyári viharnak

Károkat és közlekedési fennakadásokat okozott és egy halálos áldozatot is követelt Németországban a heves széllel és esővel érkező első nagy nyári viharfront a hatóságok szerdai összesítése szerint.

A Poly nevű front orkánerejű, a tengerparti térségekben helyenként óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökésekkel csapott le Németország északnyugati részére.

Az országos meteorológiai szolgálat (DWD) már reggel figyelmeztetést adott ki több tartományra, kiemelve, hogy életveszélyes a szabadban tartózkodni, és ha mégis nagyon muszáj, kerülni kell a fákat, épületeket és villanyvezetékeket.

Egy Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kisvárosban, Rhedében egy kidőlő fa rázuhant egy nőre, aki a kutyáját sétáltatta. A 64 éves áldozat a helyszínen életét vesztette.

A Hollandia felől érkező front a két ország határának térségében végezte a legnagyobb pusztítást. A határtól nagyjából 30 kilométerre fekvő Osnabrückben például alig néhány óra alatt több mint 150 helyszínre riasztották a tűzoltókat kicsavarodott fák, megrongálódott tetők, autókra zuhant nagy faágak miatt.

A DWD figyelmeztetésében kiemelte, hogy az évszakhoz képest szokatlanul erős szélvihar azért különösen veszélyes, mert a fák már mind lombosak, a szél így a levelek miatt nagy felületbe tud belekapaszkodni. Számos városban, például Hamburgban és Hannoverben be is zárták az állatkerteket, parkokat és kerteket, mert az öreg és magas fák miatt életveszélyben lennének a látogatók. Sok településen a temetőket is bezárták, és elhalasztották a tervezett temetéseket és gyászszertartásokat, az iskolákban pedig rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.

A vihar közlekedési fennakadásokat is okozott, Hamburg térségében több vonalon leállt a vasúti közlekedés, Schleswig-Holstein tartományban, Kiel térségében egy autópályaszakaszt is le kellett zárni, mert az úttestre sodródott több kicsavarodott fa.



