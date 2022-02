Már pihen a szlovák parlament, de kikötötték, hogy kedden tovább pofozható a belügyminiszter

Mára befejeződött a pénteken kilenckor elkezdődött rendkívüli parlamenti ülés, amin az ellenzék le akarta váltani a belügyminisztert, aki elleni bizalmatlansági indítványt nyújtottak be.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Kedden folytatják a miniszter elleni balhét, még mindig maradt 15 képviselő, aki mindenáron el akarja mondani a véleményét Roman Mikulec tevékenységével összefüggésben.

A kormánykoalíciós honatyák hangulatát valószínűleg megdobja, hogy a házelnök, Boris Kollár bejelentette, a pártja nem járul hozzá a miniszter menesztéséhez. Alapjáraton ez természetes lenne, hogy a koalíció egyik tagja kiáll a belügyminiszter mellett, de ez Kollárék esetében nem annyira egyértelmű. Elég, ha visszaemlékezünk arra, mi történt csütörtökön a törvényhozásban, amikor az egyik reformcsomag szavazásakor a Sme rodina politikusai rendre elutasították az igazságügyi tárca javaslatait. Richard Sulík koalíciós pártelnököt ez a hozzáállás annyira felháborította, hogy fel is tette a nagy kérdést, vajon minek van még a Sme rodina a koalícióban. Most részben választ kaphatott erre a felvetésre, hiszen Kollárék most megígérték, nem szavaznak a belügyminiszter ellen.

(TASR/para)