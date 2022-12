Már rendelhetők gyökeres krizantémpalánták!

A krizantémszezon után pár héttel megjelent az új katalógusunk: régi, jól bevált és vadonatúj, ígéretes fajtákkal.

Miért érdemes már most megrendelni a gyökeres krizantémdugványt?

Frissek az emlékek és tapasztalatok a termelésből. Könnyebb összeállítani a jövő évi termelési tervet. A most leadott rendeléseket az anyacégünk (Straathof Plant BV, Hollandia) már most besorolja az éves tervébe. Így ezeket a rendeléseket biztosabban teljesíti. A december 8-ig leadott rendelésekre plusz 8 % kedvezményt nyújtunk az alapárból.

Melyek a legmenőbb nagyvirágú fajták?

Creamist White

Egyértelműen a vásárlók kedvence ez a vajszínű krizantém. Talajban levő gombabetegségeknek jól ellenáll. Gyors fejlődésű, két szálra nevelve elég július első hetében kiültetni. Rövidebb a tenyészidő, kevesebbet kell gondozni. Sárga változata a Creamist Golden. Még nagyobb tömött fejet képez, színe erős sárga.

Képen: Apollo®, Creamist, Kibo, Magnum®

Apollo®

11 hetes fajta. Május utolsó hetében ajánlott kiültetni. Igényes a tápoldatozásra és a kacsozásra, de a több törődést gyönyörű nagy hófehér krizantém fejekkel hálálja meg, amelyeket könnyű jó áron értékesíteni.

Kibo

A Creamisthez hasonló habitusú fajta, azzal a különbséggel, hogy virágai hófehérek. Két szálra nevelve ajánlott június első hetében kiültetni.

Magnum®

Egy bombajó, csak néhány éve kinemesített krizantém. Rövid tenyészidejű, óriási hófehér fejet képez közepén világoszöld folttal. Szára is magas, erős. A vásárlók egyik új kedvence.

Anastasia Dark Green®

Színes fajtáink közül a legkedveltebb. Egyaránt kedvelik a virágüzletesek és a vásárlók.

Képen: Bombardino®, Topspin®, Baltazar Intense®, Bombellini®

Bombardino®

Igazi különleges újdonság amely messziről vonzza a vásárlók tekintetét. A szirmai tömöttek és kemények, az ember azt hinné, hogy mű, pedig nagyon is élő! Csokrosnak és nagyvirágúnak egyaránt lehet nevelni.

Baltazar Intense®

Egy mókás, de nagyon dekoratív újdonság. Virágkompozíciókban nagyon ott a helye. Szép a virága és kemény a szára.

Bombellini®

A zöld krizantémok egyre divatosabbak. Ez a fajta egy nagyon ígéretes zöld színű újdonság. Nagyvirágúnak is nagyon szép, de csokrosnak nevelve még szebb. Bármilyen csokor pompáját emeli, ha teszünk hozzá Bombellinit! Kemény gömb fejeket képez.

Topspin®

A csokros krizantémok új alapfajtája. Magában is díszít (talán úgy a legszebb), de más színes fajtákkal vegyesen is káprázatos csokrokat lehet belőle alkotni. Megbízható fajta.

Szerepelnek a kínálatban cserepes nagyvirágú krizantémok?

Igen, az elmúlt évekkel ellentétben a 2023-as évre a kompakt növekedésű Cosmo sorozat fajtáit most összesen hét különböző színben kínáljuk. Bronz, bordó, halványzöld, rózsaszín, fehér, sárga, lila színekben. Rendeljenek belőlük minél hamarabb, mert a készletek korlátozottak!

Képen: Cosmo Bordeaux®, Cosmo Yellow®, Cosmo Fresh Lime®, Cosmo Purple®

Apróvirágú cserepeseket is lehet rendelni?

Igen, lehet. Multiflórákból teljesen új fajták szerepelnek a katalógusban. Hét fajta, azon belül két fehér és öt színes apróvirágú cserepes közül lehet választani.

Mennyi a minimális rendelés?

A legkevesebb rendelhető mennyiség egy színből két tálca, vagyis 2x 65 darab. Az idén azonban kedveskedni szeretnénk a hobbitermesztőknek is, akik csak saját célra szeretnének kevesebb krizantémot termeszteni. Nekik készítettünk egy hobbi megrendelőt, amelyen már 10 darabot is tudnak rendelni fajtánként. Ezen a megrendelőn a profi termesztők is tudnak rendelni kisebb mennyiségeket kipróbálásra. A hobbi megrendelőre nem vonatkozik a plussz 8 % kedvezmény.

Hol tudom megnézni a kínálatot?

Krizantémkatalógusunkat megtekintheti honlapunkon: www.agrocentrum.sk. Itt megtalálja a megrendelőt is, amelyet kitöltve elküldhet nekünk elektronikusan, vagy postán.

Használja ki a lehetőséget, tekintse meg honlapunkon gyökeres krizantémdugvány-kínálatunkat!

Rendelje meg tőlünk minőségi holland krizantémpalántáit még ma!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

