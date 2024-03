Már a sitten ül a fiatal, aki fegyverrel fenyegetett meg kamaszlányokat és a polgármestert egy faluban!

Rasťót vizsgálati fogságba helyezték, miután hétfőn este egy revolverrel hadonászott és fenyegetett meg többek között két kamaszlányt és a helyi polgármestert is az iglói járásbeli Poráčon.

Archív felvétel

A 21 éves Rasťo hétfőn este a polgármesterre és két középiskolás lányra is rászegezte a nála lévő fegyvert. Azt a férfit is megfenyegette, akinek a házába be akart jutni, ám annak sikerült ezt megakadályoznia és rácsapnia az ajtót. Szerencsére végül senkinek nem esett baja, a rendőrök pedig némi kergetőzés után elfogták a fiatalt.

Jana Mésarová kassai kerületi rendőrségi szóvivő elárulta, a fiatalt három konkrét bűnténnyel, zsarolással, birtokháborítással és veszélyes fenyegetéssel is gyanúsítják. Az ügyész javasolta a fiatal vizsgálati fogságba helyezését, nehogy tovább folytassa bűntények elkövetését.

Csütörtökön állították bíróság elé, majd egy órás meghallgatást követően megszületett a döntés, hogy a fiatal a rácsok mögött várja meg az ítélethozatalt. Egyelőre nem tudni, milyen fegyverrel fenyegetőzött, azt ugyanis szakértői vizsgálatra küldték és még nem érkezett meg az eredménye. Rasťo állítja, gázpisztolyról van szó.

(Joj TV)