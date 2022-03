Már a szupersztárok is menekülnek a fasizálódó Moszkvából

Izraelbe menekült Oroszországból két orosz szupersztár, Alla Pugacsova popénekesnő és férje, Maxim Galkin, Oroszország egyik vezető komikus-tévés személyisége - jelentette a Háárec című újság honlapja csütörtökön.

A 72 éves Alla Pugacsova, akit Oroszországban Primadonna néven is tisztelnek, már a szovjet korszakban is a szórakoztatóipar egyik legismertebb személyisége volt, és a posztszovjet időkben is töretlenül megőrizte népszerűségét. Az egyik legismertebb dalát - Millió rózsaszál címen - magyarul Csongrádi Kata előadásában ismerhetjük.

Két forrás is megerősítette a Háárecnek izraeli tartózkodásukat, valamint azt, hogy közös kilencéves ikergyerekeik, a béranya segítségével született Lisa és Geri is velük költöztek Izraelbe. A lap értesülése szerint az ukrajnai Ogyesszában született, 46 éves Galkin édesanyja zsidó, így a család minden tagja bármikor felveheti az izraeli állampolgárságot.

Nem kívántak nyilatkozni a lapnak arról, hogy meddig maradnak, de júniusra hat Galkin-előadást hirdettek meg szerte az országban. Izraelben 1,5-2 millióan beszélnek oroszul.

"Ma reggel kapcsolatba léptem ukrajnai barátaimmal és rokonaimmal" - írta Maxim Galkin február 24-én, a Ukrajna elleni orosz agresszió megindulásának napján Instagram-oldalán. "Szavakkal nem tudom kifejezni érzéseimet. Miként lehetséges mindez! A háború nem igazolható!" - közölte.

A házaspár általában nem nyilatkozik a médiának, és szinte teljesen tartózkodnak a politikai megnyilatkozásoktól.

Két nappal háborúellenes bejegyzése után - amely a hatályos orosz törvények szerint bűncselekménynek minősülhet - Galkin bejelentette, hogy fiókot nyitott a Telegram applikáción követői számára arra az esetre, ha nehézségekbe ütközne a kapcsolattartás korábbi fő csatornáján, az Instagramon, ahol 9,3 millió követője van és amelyet azóta betiltottak Oroszországban. Ide tartozik, hogy bár Putyin kormánya mindent elkövet, hogy Oroszországban csak államilag ellenőrzött információhoz lehessen jutni, de létezik egy olyan technológiai kiskapu, amivel az oroszok a lebukás veszélye nélkül tájékozódhatnak a világ eseményeiről. Ez pedig a virtuális magánhálózat, a VPN, amiről a Deutsche Welle készített egy magyarázó videót.

(MTI/444/para)