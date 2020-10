A már távoktatásban lévő középiskolásoknak is jár az őszi szünet, a téli és a tavaszi szünetekről még nem döntöttek

A COVID-tesztelés miatt kettő helyett négy nap szünetet kapnak a tanulók, a távoktatást 6 millió euróval segítené az oktatási minisztérium. A pénzt még nem küldte az oktatási miniszter, de állítása szerint az iskolaigazgatók úgy kezelhetik, mintha már a „zsebükben” lenne. Branislav Gröhling bízik benne, hogy karácsony előtt még kinyithatnak az iskolák.

Fotó: TASR

Branislav Gröhling bízik benne, hogy november 30-án visszatérhetnek majd az iskolába a tanulók, de szerinte fel kell készülni arra is, hogy karácsonyig már nem lesz jelenléti oktatás a felső tagozaton és a középiskolákban. „Az előttünk álló 5 hét még elég hosszú idő, nem lehet mindent előre látni, november vége felé dőlhet el, hogy vissza lehet-e még térni az iskolákba a karácsonyi szünet előtt” - jelentette ki a miniszter.

Nem akarták megbénítani az országot

Az óvodákat és az alsó tagozatot azért nem zárták be, hogy ne nehezítsék meg a munkába járó szülők helyzetét. „

Ha ezeket bezártuk volna, akkor mintegy 700 ezer szülő nem dolgozhatott volna, mi komoly problémákat okozott volna - magyarázta Gröhling.

– Veszélybe került volna az egészségügy, a kórházak működése, nagyon fontos volt, hogy ne bénítsuk meg az országot.”

Két nap helyett négy nap őszi szünet

Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a téli szünet időpontja változik-e, az azonban már biztos, hogy az őszi szünet nem a megszokott módon lesz, és két nap helyett négy napot kapnak a tanulók. Ez összefügg a kétszeri országos teszteléssel, mindkét alkalommal szünet lesz a tesztelést megelőző péntek és az azt követő hétfő is, így

tanítási szünet lesz október 30. és november 2., valamint november 6. és november 9. között.

„A hétfőre szükség van, hogy fertőtleníteni lehessen azokat az iskolákat, ahol tesztelést végeztek” – magyarázta az oktatási miniszter. A fertőtlenítést az iskolákban is a hadsereg végzi majd el. A szünet jár azoknak a tanulóknak is, akik távoktatásban vannak, tehát a felső tagozatosoknak és a középiskolásoknak is.

Az oktatási miniszter szerint a téli szünet vagy a jövő évben esedékes tavaszi szünet csúsztatásáról még nem döntöttek.

„Ennek eldöntésére még szükségünk van néhány napra” - jelentette ki Gröhling.

Az egyetemeken a téli szemeszter távoktatásban folyik

A miniszter azt javasolja az egyetemeknek is, hogy a teljes téli szemesztert távoktatásban szervezzék meg. „Erről maguk az egyetemek dönthetnek, de a Rektori Konferencia már jelezte, hogy a rektorok egyetértenek ezzel” - mondta a miniszter. Ezzel együtt azonban bezárnak a kollégiumok is, ebben a kérdésben még a külföldi diákok sorsáról dönteniük kell, ami várhatóan jövő hétre csúszik.

6 millió euró műszaki eszközökre

A távoktatáshoz szükséges eszközökre az oktatási minisztérium 6 millió eurót különített el gyorssegélyként, amelyet a tanulók száma alapján osztanak el az iskolák között.

„Az egyes iskolák 500 euró és 4000 euró közti összeget kaphatnak” - tájékoztatott a miniszter.

A pénzt ugyan még nem továbbították az iskolák számlájára, de Gröhling szerint ezt már „készpénznek” vehetik, és akár meg is rendelhetik a hiányzó eszközöket. A szaktárca további anyagi támogatást is szeretne biztosítani az iskoláknak, de mivel ezek európai uniós forrásból származnak majd, az engedélyeztetés hosszabb időt vesz igénybe.

Korlátlan mobiladat és hangszolgáltatás

A minisztérium a mobilszolgáltatóktól is kapott segítséget: a tanároknak korlátlan hang és adatforgalmat biztosítanak az operátorok. „Az igazgatók bejelenthetik a telefonszámokat, amelyeket továbbítjuk a szolgáltatóknak” – magyarázta a miniszter. A mobiladatok legalább 10 GB terjedelemben lesznek, a hangszolgáltatás viszont mindenkinek teljesen korlátlan lesz.

Újra lesz iskolatévé

Újra lesz iskolatévé az RTVS csatornáin, ahogyan az működött a tavaszi távoktatás során is. „Lesznek műsorok a nemzetiségek nyelvén” – jelentette ki a miniszter. Egyéni, személyes oktatásra azonban nem lesz lehetőség azok számára sem, akik sem az online, sem a telefonos oktatáshoz nem férnek hozzá. Számukra úgynevezett munkalapokat használhatnak, de a személyes konzultáció ezekkel a tanulókkal sem engedélyezett.

Az iskola dönti el, hogy a tanár honnét tanít online

Azt az iskola dönti el, hogy a tanároknak be kell-e járniuk az iskolába, és ott kell-e megtartaniuk az online-órákat, vagy ezt megtehetik otthonról is, jelentette ki a miniszter. „Erről a munkaadó dönthet, de szerintem az a jobb megoldás, ha a tanár bejár az iskolába, mert ott jobb környezetet, felszerelést talál” - mondta a miniszter.

A művészeti és a speciális iskolák is bezárnak

Gröhling értelmezése szerint a művészeti alapiskoláknak is át kell térniük a távoktatásra. Ugyanígy zárva lesznek a speciális iskolák is. Ez utóbbiak esetében a tesztelés után megvizsgálják, hogy van-e lehetőség arra, hogy a gyerekek visszatérjenek az iskolákba.

Lajos P. János