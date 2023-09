Már a Tesco is a háttérhatalom része? Álhír terjed az áruház kapcsán, a rendőrségnek lépnie kellett

"Teljes kontrollt akarnak felettetek, és ha nem fogtok szót fogadni, bármilyen alkalom adtán letilthatják a számláinkat" - újabb álhírre hívja fel a rendőrség az állampolgárok figyelmét, az erre "szakosodott" embereknél most a Tesco önkiszolgáló pénztárai verték ki a biztosítékot.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A legújabb összeesküvés szerint a Tesco szándékosan az önkiszolgálók felé tereli a vásárlóit, hogy ellopva az adataikat, bármikor letilthassák a számláikat. Az egyik álhírterjesztő szerint bojkottálni kéne az áruházat, és "el kellene tenni ezeket a disznókat".

A rendőrség a Tescot is felkereste ez ügyben, akik azt válaszolták, hogy a vásárlók főleg azért használják az önkiszolgáló pénztárakat, mert így időt spórolnak. Az áruház ezt adatokkal is alá tudja támasztani. Azt ők is elismerték, hogy a kisebb üzlethelyiségeikben nem mindig áll rendelkezésre egy hús-vér eladó, ám ilyenkor egyszerűen csak meg kell kérni az egyik munkatársat, vagy esetleg a műszakvezetőt, aki a rendelkezésünkre bocsátja ez egyik alkalmazottat.

A Tesco szóvivője elmondta, a pénztárgépeik semmilyen módon nem gyűjtik a vásárlók személyes adatait.

Arra a rendőrség is külön felhívta a figyelmet, hogy a futószalagos pénztárgépek és azok önkiszolgálós változata is hasonló alapon működnek. Vagy készpénzzel fizetünk, vagy kártyával. Utóbbi nem kér el semmiféle plussz adatot.



