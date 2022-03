Már több mint 1000 menekültet, köztük rengeteg gyereket fogadtak be a Dunaszerdahelyi járásban, oroszul beszélő önkénteseket keresnek Galántán is

A műszaki egyetem bősi komplexumában csütörtökön már 600-an voltak, de ez a szám napról napra százas nagyságrendben változik. A galántai műszaki szakközép felkészült arra, hogy fogadja a menekült édesanyákat és gyerekeiket.

Illusztráció - Paraméter-archívum

Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárójától csütörtökön megtudtuk, hogy a Szlovák Műszaki Egyetem tulajdonában lévő bősi komplexumban már 634 ukrajnai menekültet, köztük 253 gyermeket helyeztek el. Az ellátásukat, étkeztetésüket a belügyminisztériummal való egyezség alapján az egyetem biztosítja.

A hely kapacitása ezer körüli, ugyanakkor a bősi erőmű zsilipkamráján dolgozó munkások is ebben a komplexumban vannak elszállásolva, mintegy 130-an.

„A gyermekek fele alapiskolás korú, másik fele pedig még annál is kisebb. Most azon dolgozunk más szervekkel együtt, hogy valamilyen módon biztosítani tudjuk a taníttatásukat” – fejtette ki az elöljáró. Hozzátette, a menekültek közül sokan elfogadnák azt is, ha szlovák nyelvet, illetve szlovák nyelven tanulhatnának a gyerekeik, mivel arra számítanak, hogy hosszabb ideig maradnak.

Akadnak olyan menekült személyek is, akik már munkát keresnek a környéken, sőt, Deraj információi szerint néhányan már találtak is.

A járási hivatal válságkezelési osztálya járási szinten is összeírja a különböző otthonokba, panziókba befogadott menekültek létszámát.

Deraj közölte, a legfrissebb adat szerint összesen már 1037 személyt fogadtak be, tehát a bősi komplexumon kívül összesen már mintegy 400-at. Az ezerből pedig 434 a gyerekek száma (Bősön kívül tehát mintegy 180).

Deraj szerint az adatokat azért gyűjtik, hogy legyen egy járási szintű áttekintésük arról, milyenek a felkínált, illetve kihasznált szálláskapacitások és úgy egyáltalán, a menekülthelyzet a járásban.

Forrás: Műszai Szakközépiskola, Galánta - Facebook

A minap már írtunk róla, hogy szállást biztosít a menekülteknek a Nagyszombat Megyei Önkormányzat is, mégpedig a régióban elsőként a galántai Műszaki Szakközépiskola kollégiumában. Itt 57 ő befogadására nyílik lehetőség, és az eddigi bejelentkezések alapján ez már meg is telik – tudtuk meg Berényi József megyei alelnöktől.

„Többségében gyerekes családanyák érkeznek, Ukrajna középső részéből. A megye erre a célra 12 ezer eurót szabadított fel, amiből rendbe hozták a volt munkásszállót, mert már jó ideje üresen állt” – fejtette ki.

Kiss Beáta, a szakközépiskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a szálláshely a közös zuhanyzó- és mellékhelyiségek miatt a járvány ideje alatt be volt zárva. Kifejtette, hogy az elmúlt napokban vettek új konyhabútorokat, a zuhanyzókra új csapokat szereltek, illetve különböző felajánlásokból mosógéppel, vízforralókkal, hajszárítókkal szerelték fel a szálláshelyet. „Nem tökéletes szálláshely, de a célnak megfelel. Már fűtünk, van hideg- és melegvíz is” – szögezte le azzal, hogy a szerelési és karbantartási munkákban a galántai magyar gimi és a kereskedelmi szakközép munkatársai is segítettek. A szálláson a menekült családok étkeztetése is ingyenes, a megye téríti.

Berényi még elmondta, hogy a megye ezen felül 50 eurós havi ösztöndíjjal hozzá tud járulni a gyermekek iskoláztatásához, és szükség esetén ingyenesen használhatnák a buszjáratokat is.

Ami viszont gondot okozhat, az a kommunikáció.

„A szálláshelyen 24 órás szolgálatnak kell működnie. Már három ukránul beszélő személy jelentkezett, akik hosszabb ideje érkeztek Ukrajnából ide dolgozni, de továbbra is keressük a környékről az olyan személyeket, akár nyugdíjasokat, akik beszélnek oroszul” – hangsúlyozta.

Közölte, adományokat is fogadnak az iskolában, egyelőre azonban nem tudni, hogy pontosan mire lesz szükség. „Tudni kell, hogy ezeknek a családoknak jelenleg semmi bevételük nincs” – húzta alá.

Amire biztosan szükség lesz, azok a tisztálkodási szerek, és mivel kisbabákkal is érkeznek, a pelenkák. Szavai szerint ugyanakkor minden továbbit akkor pontosítanak, mikor már megérkeztek a menekültek.

Hasonló szálláshelyet terveznek biztosítani Dunaszerdahelyen is, az Építészeti Szakközépiskola egyik épületében. Ennek részleteiről, illetve kapacitásáról azonban a megyei alelnök egyelőre nem tudott beszélni.

(SzT)