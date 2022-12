Már tudjuk kik lesznek a jövő évi Sziget fellépői!

Mások mellett Billie Eilish, David Guetta, a Florence + the Machine, a Foals, az Imagine Dragons és Sam Fender is koncertet ad a jövő évi Sziget fesztiválon, amelyet 2023. augusztus 10-től 15-ig tartanak.

Fotó: Sziget

A szervezők csütörtökön több mint harminc fellépő nevét jelentették be; az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish először ad koncertet Magyarországon.

"Amikor felmerült a lehetőség, hogy Billie Eilish-t meg tudjuk hívni a jövő évi fesztiválra, olyan döntést kellett hoznunk, amit nagyon ritkán teszünk meg: egy nappal eltoltuk a Szigetet és így az utóbbi évek talán legnagyobb sztárja a Sziget nagyszínpadán lép fel 2023-ban" - idézte Kádár Tamás főszervezőt az MTI-hez eljuttatott közlemény.

A Szigeten már fellépett sztárok közül friss dalokkal jön el újra David Guetta és a Florence + the Machine; utóbbi Dance Fever című albumát a kritikusok is kedvezően fogadták. A most bejelentett nevek közül szintén idén rukkolt elő új anyaggal az oxfordi Foals, az Imagine Dragons, és 2023-ban pótolja tavaly betegség miatt lemondott első magyarországi fellépését Sam Fender.

A Szigetet is érinti a One Direction feloszlása után szólókarrierbe kezdett énekes, Niall Horan első fesztiválturnéja. Az elektronikus színtér aktuális sztárjai közül érkezik a Major Lazert alapító Diplo vagy Jamie xx, továbbá a német elektronikus zene kiemelkedő alakja, Sven Väth. Jön a hiphop-R&B műfaj kanadai szupersztárja, a szváziföldi származású Uncle Waffles is, aki a Dél-Afrikából induló, de már az európai klubokban is népszerű Amapiano egyik feltörekvő csillaga.

A szervezők által csütörtökön bejelentett fellépőnévsorban szerepel még YUNGBLUD, az M83, a Moderat, Mimi Webb, a Nothing But Thieves, a Two Feet, a Viagra Boys, az Amyl And The Sniffers, 070 Shake, a TV Girl, Dixon, a Frank Carter & The Rattlesnakes, Baby Queen, a The Comet Is Coming, az Easy Life, Youngr, a Los Bitchos, a Destroy Boys, Kelly Lee Owens (DJ set), Mall Grab, Partiboi69, Parra for Cuva, a Jungle By Night, yuné pinku (DJ set) és Hannah Grae.



(MTI)