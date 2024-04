Már tudni lehet, hogy Messi mikor tér vissza a pályára

Lionel Messi, az Inter MIamai labdarógója valószínűleg a szombati, Colorado Rapids elleni MLS-mérkpzésen tér vissza (vasárnap este 1:30-kor).

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Messi március 13-a óta nem lépett pályára combizom-sérülés miatt. Az Inter Miami pénteken posztolt az X közösségi hálón egy "He's back" felirattal készült képet.



We’re back home tomorrow to take on Colorado Rapids, find out the full squad: https://t.co/a2HrCLUqbh pic.twitter.com/9XeK47uWy3

Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2024

A 36 éves Messi kihagyta jelenlegi csapatának előző négy találkozóját.

A floridai csapat legutóbb a CONCACAF Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén kapott ki 1:2-re a mexikói Monterrey ellen. Ez a párharc gyengén végződött, amikor David Ruizt a második sárga lap után kiállították. A vendégek ezt kihasználták, és két gólt szereztek.

"Tudjuk, mit jelentenek ezek a találkozók. Minőségi ellenfél ellen játszottunk, és nem tudtuk tartani az eredményt tízben. A visszatérésben megpróbálunk a lehető legjobban játszani, és a feljutásért küzdeni"

- mondta Javi Morales segédedző.

Messi március közepe óta nem focizott, amikor is nem fejezte be a pályán az LM CONCACAF 16. fordulójának győztes visszavágóját a Nashville-lel (3:1). Sérülés miatt a az argentin válogatott mérkőzéseit is kihagyta.

TASR/para