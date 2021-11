Már tudni, mikor érkezhet meg az első hó, hacsak nem lesz belőle eső...

Az előrejelzések szerint hosszú és hideg tél előtt állunk.

Hamarosan megérkezhet Szlovákiába az első hó. A legfrissebb előrejelzés szerint Katalin napján (november 25-én) számíthatunk az első hópelyhekre, és ettől a dátumtól számíthatunk jelentősebb lehűlésre is.

Az imeteo.sk meteorológiai portál azt írja, az európai előrejelzések szerint november 25-én már Németországban, Csehországban és Ausztriában is számítani lehet havazásra, a délutáni, illetve az esti órákban pedig a jelek szerint Szlovákiában is kapunk majd belőle, sőt, akár másnap is havazhat.

Az ismert meteorológiai portál, az Accuweather is hasonló előrejelzéssel rukkolt elő, amely szerint akár Pozsonyban és környékén is számíthatunk némi hóra.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) meteorológusa, Pavol Beránek azonban óvatos a hóval kapcsolatos kijelentésekkel. A Tvnoviny.sk-nak elmondta, az elkövetkező 4-5 napban nem valószínű, hogy havazhat Szlovákiában. Bár Katalin napja épp a hatodik napra esik, Beránek szerint ennél hosszabb távra nem érdemes előrejelzést készíteni.

Az előttünk álló téllel kapcsolatban az Accuweather azt írja, hogy Európa keleti részén egy szokatlanul hideg légáramlat befolyásolja majd az időjárást, ami akár kemény mínuszokat is eredményezhet. Az előrejelzés szerint jóval az átlag alatt lesz a hőmérséklet a téli hónapokban, emellett pedig többször kiadósabb csapadékkal is számolhatunk majd.



