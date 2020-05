Már tudni, mikor indul újra a Fortuna Liga!

Pénteken eldőlt, hogy június 13-án folytatódik a Fortuna Liga.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ivan Kozák, a Ligás Klubok Uniójának (ÚLK) elnöke pénteken délután bejelentette, hogy az élvonal csapatai szavaztak a Fortuna Liga újraindításáról.

A döntés szerint június 13-án folytatódnak a küzdelmek.

A bajnokságot rövidített rendszerben fejezik be, ez azt jelenti, hogy a rájátszásban csupán öt fordulót rendeznek, mindegyiket zárt kapuk mögött. A pénteki tanácskozáson abban is megegyeztek, hogy a második ligát nem fejezik be.

A koronavírus-járvány pontosan a Fortuna Liga alapszakaszának zárófordulóját követően ütötte fel a fejét Szlovákiában. Március közepén így a rájátszást már el sem kezdték. A járvány kedvező alakulásának köszönhetően a bajnokság zöld utat kapott a kormánytól és a szakértőktől, akik a tervek szerint június 3-tól engedélyezhetik a verseny jellegű sporteseményeket.



(tt)