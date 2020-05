Már vészhelyzet közeli állapotban volt a dunaszerdahelyi uszoda, mire tavasszal felújították

Március végére befejezték a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola mellett működő uszoda felújítási munkálatait, az intézmény azonban a járványhelyzet miatt egyelőre nem nyithatott ki, és még csak hivatalos átadót sem tarthattak. A nyitás várhatóan szeptemberre tolódik.

A felvételeink még a munkálatok alatt készültek (Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!)

Az uszoda egy rendkívül régi és elavult rendszerrel működött, ami ráadásul nagy mértékben pazarolta az energiát.

„1993-ban adták át, ám azóta lényegesebb felújítás nem történt. Az utóbbi 3-4 évben már jeleztem a fenntartónknál, a megyei önkormányzatnál, hogy vészhelyzet körüli állapotba kerültünk, mivel a berendezések, adagolók, szűrők olyannyira elavultak, hogy higiéniai szempontból már nem megfelelők” – árulta el megkeresésünkre Szabó László, az iskola igazgatója.

Pozitívumnak látja, hogy a mostani felújítást a városvezetés kezdeményezte a megyén. Emlékezhetünk, a 2018-as helyhatósági választások előtti, Dunaszerdahelyre kihelyezett megyei plénum végén jelentették be, hogy a megye pénzt ad az uszoda modernizálására.

A teljes költségvetés a projektdokumentációval és az építkezés felügyeletével együtt 360 ezer eurót tett ki, ami tartalmazta az uszoda hatalmas, utcára néző ablakai, a gépházi technológia és a légtechnika cseréjét is.

„A tavalyi megyei költségvetésben jóváhagyták az összeget, majd a sürgősebb teendőkkel megkezdtük a felújítást. Ez a homokszűrőt, adagolókat és vegyszerelemzőt is magába foglaló technológia cseréjét jelenti. Ezzel egyidejűleg lezajlott a cirkulációs berendezés, valamint a légtechnika cseréje. Mostanáig ugyanis egy rendkívül elavult, még a 80-as években tervezett, hőcserélő nélküli légtechnikát alkalmaztunk” – magyarázta.

Ez azt jelentette, hogy a kintről beszívott, majd felhevített levegőt lényegében ki kellett engedniük a szabadba, mivel belső cirkulációra a páralecsapódás miatt nem volt lehetőség. A légtechnikának pedig volt egy olyan további hátulütője, hogy a nyílások, melyeken át távozott bentről a meleg levegő, a radiátorok felett voltak, ami azt eredményezte, hogy a radiátorokból áradó meleg egy része is rögtön kiáramlott. A modern, hőcserélős légtechnika esetében azonban már a távozó hő előmelegíti a beérkező hideg levegőt.

A legtöbb hő eddig épp az elavult légtechnika, valamint a hatalmas, egymástól 60 centiméterre lévő ablakok miatt távozott. Az igazgató szavai szerint ezek cseréje óriási megtakarítást jelenthet a jövőben.

Miután az energiapazarlás ezen része megszűnik, Szabó László szerint a jövőben a legnagyobb költséget aránylag a talajfűtés jelentheti. Ennek kapcsán elmagyarázta, hogy a medence körüli csempe a kb. 30-40 centiméteres betonréteg alatt elhelyezett csőhálózat által melegszik át.

Közlése szerint ez pillanatnyilag nem jelentett sürgősen megoldandó problémát, a külső szigetelést viszont szeretnék ugyancsak mielőbb kicserélni, amihez további 110 ezer euróra volna szükség. Egyelőre kérdés, hogy a megyei önkormányzat mikor találja meg az ehhez szükséges forrást.

Az iskola Szabó László szavai szerint az eddigi években összesen 115 ezer eurót kapott évente az uszodával kapcsolatos költségekre. 90 ezret a megyétől, 25 ezret a minisztériumtól. Mint mondta, nehéz elkülöníteni az uszoda költségigényét, mivel az iskola egyes épületszárnyainak nincsenek külön mérőberendezései. Az erre a célra kapott összeg viszont nem elég arra, hogy az uszoda az egész tanévben működjön.

Emlékeztetett arra is, hogy míg a fedett uszodákban rendszerint 25-26 fokos a víz, Dunaszerdahelyen 28. Ez a különbség akár 20%-kal is megnövelheti az energiaköltségeket, amikor viszont csökkentették a hőmérsékletet néhány fokkal, az Szabó László elmondása szerint a látogatószámon is meglátszott.

Tudni kell azt is, hogy a hőnormatíva, mely alapján az iskolák pénzt kapnak az energiaköltségekre, nem veszi figyelembe, hogy az adott intézmény mekkora belső terekkel rendelkezik. Az így kialakuló hiányt pedig az iskolának kell pótolnia.

„Ennek keretén belül úszó tanfolyamokat kínálunk fel az alapiskoláknak, márciustól júniusig pedig minden héten érkeznek is hozzánk a diákok” – szögezte le.

Az uszoda a nyilvánosság előtt hétköznaponként délután 4 és 8 között tart nyitva, az így befolyt összeg éves szinten viszont csupán néhány ezer euró. Mikor viszont zárva van, akkor a gyerekek előtt is. Az igazgató emlékeztetett, hogy ha a mostani támogatási összeg fent maradna, gond nélkül nyitva maradhatna az uszoda télen is. Nyáron viszont a termálfürdőkkel vagy a szabadban történő fürdőzés lehetőségével nincs értelme versenyezni.

Az igazgató úgy látja, Dunaszerdahelyről hiányzik az úszósport, viszont a jövőben ez is változhat, ugyanis amint sikerül megnyitni az uszodát, várhatóan átköltözik Dunaszerdahelyre a somorjai úszóklub.

"Bízom benne, hogy pár éven belül Dunaszerdahelyen és környékén is kialakulhat az igény a versenyúszásra" - fejezte ki reményét az igazgató.

(SzT)