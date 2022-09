Maradnak az uniós szankciók Moszkvával szemben, Ukrajnát meg beveszik az európai roaming rendszerbe

Az Európai Unió szankciói érvényben maradnak, az EU továbbra is határozottan fel fog lépni Oroszországgal szemben, "ebből nem engedünk" - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán, amely eseményen vendégként részt vett Olena Zelenszká ukrán first lady is..