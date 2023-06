Márai Sándor-szobrot avattak a dél-olasz tengerparton

Az erős identitástudatot és a keresztény értékrendet nevezte a magyarok és az olaszok közös nevezőjének Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki felavatta Márai Sándor író fejszobrát Salerno tengerparti sétányán pénteken.

Forrás: Kultura.hu

Csák János kijelentette: Márai Sándor valószínűleg fentről szemlélte az őt ábrázoló alkotás ünnepélyes avatását Salerno tengerpartján.

A miniszter magyar nyelvű beszédében köszönetet mondott a város polgármesterének, Vincenzo Napolinak és Franco Alfieri megyeelnöknek azért, hogy Márai Sándorra, aki tizenkét évet élt Salernóban, szeretettel és megbecsüléssel emlékeznek. Megköszönte Renato Mazzei, a magyar íróról elnevezett olasz-magyar kulturális egyesület elnöke munkáját annak érdekében, hogy Márai ismét szobrot kapott a dél-olasz város egyik leglátogatottabb pontján.

"Márai Sándor nagyon szerette Olaszországot és az egész mediterrán térséget (...), amikor innen elköltözött, először New Yorkba ment, de nem érezte jól magát, tovább kellett mennie San Diegóba, ahol hasonló a klíma, még a tenger is hasonló Salernóhoz" - mondta Csák János. Hozzátette, Márai Sándor életében és műveiben is azt kereste, hogyan lehet harmóniában élni a természettel és az embertársainkkal: "ez nagyon közös bennünk magyarokban és olaszokban (...), valamint az is, hogy erős identitásunk van, tudjuk, hogy kik vagyunk és erre büszkék vagyunk". Úgy vélte, csak azok értik meg a másikat, akik tudják önmagukról, kicsodák.

Magyarok és olaszok közös értékének nevezte a kereszténységet is a miniszter, aki emlékeztetett a közös magyar-olasz történelmi kapcsolatokra is, megemlítette a Nápoly térségéből származó Anjou-királyokat. Hangsúlyozta, hogy a kulturális kapcsolatok ma is erősek az egész országban aktív római magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum, valamint a budapesti Olasz Kultúrintézet munkájának köszönhetően.