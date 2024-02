Március 16-tól Kaščák Dávid lesz Kisudvarnok megbízott polgármestere

Mint azt korábban megírtuk, Pálffy László kisudvarnoki (Dunaszerdahelyi járás) polgármester lemond tisztségéről, most pedig kiderült az is, hogy mikortól veszi át a helyét megbízott polgármesterként Kaščák Dávid, aki eddig önkormányzati képviselőként tevékenykedett a faluban.

"Most már hivatalos, hogy lemondtam, és hogy Kaščák Dávidot jelöltük a helyemre, a képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot" - szögezte le Pálffy László megkeresésünkkor.

A hírt megerősítette Kaščák Dávid is. Elmondta azt is, korábban először egy értekezleten jelentette be Pálffy László, hogy lemond, majd a képviselők, immár egymás között átvették, mi következik ilyen helyzetben. E téren a precedens nem is olyan régi Kisudvarnokban, hiszen Marczell Zoltán néhai polgármester 2022 őszén bekövetkezett halála után éppen Pálffy László volt az, aki - szintén nem alpolgármesterként, hanem a képviselők közül - megbízottként vette át a falu irányítását.

2022 őszén aztán a Szövetség polgármester-jelöltjeként indult a helyhatósági választásokon, és a leadott 724 szavazatból ő kapta a legtöbb voksot, 331-et (45%), három másik jelöltet megelőzve. Mintegy 27 hónappal a megbízása, illetve kb. 15 hónappal a megválasztása után viszont úgy döntött, távozik. MIvel pedig a jelenlegi alpolgármester, Marczell Gábor (a néhai polgármester testvére), nem vállalta a megbízatást, egy képviselőt kellett az önkormányzatnak kijelölnie. Kaščák Dávid pedig 15 hónapja független polgármester-jelöltként mintegy száz szavazattal maradt alul Pálffyval szemben.

Kaščák Dávid egyébként idén 33 éves, 31 évesen került be a testületbe, 2022 előtt nem volt az önkormányzat tagja. "Már régebben is gondolkodtam ezen, de nem éreztem magam szakmailag rátermettnek. Ezenkívül Pozsonyban tanultam, és csak hétvégenként tartózkodtam otthon, nem vettem részt a kisudvarnoki közéletben. Mivel pedig nem tudtam volna ezzel foglalkozni teljes mértékben, így nem indultam korábban" - emlékezett vissza.

Elárulta, 2022 őszén viszont házról házra járt, és gyűjtötte az induláshoz szükséges támogató aláírásokat. „Jártam a falut, órákat töltöttem az emberekkel, meghallgattam azokat a dolgokat, amelyek nekik fontosak, és elmondtam én is a céljaimat. Háromszázvalamennyi aláírásom gyűlt össze. A választópolgárok több mint harmadától sikerült támogató aláírást szereznem" - mondta.

Miután képviselő lett, szavai szerint aktívan részt vett az önkormányzat működésében, saját munkája után bejárt a hivatalba, hogy megkérdezze, tud-e valamiben segíteni, képvelőként pedig a szakbizottságokban és a testületi üléseken is foglalkozott a helyi ügyekkel, emellett részt vett a helyi szervezetek gyűlésein. "Nyitott szemmel és füllel próbáltam járni és így próbáltam részt venni a közéletben" - húzta alá.

Jelenlegi munkája miatt nem tudta vállalni a felkérést azonnal, március 16-tól viszont átveszi a távozó polgármester helyét. "Addig én sem hagyom magára a falut, maradok és dolgozom" - szögezte le a jelenleg még hivatalban lévő Pálffy László.

