Marco Rossi: Csalódott vagyok, nem lehet ilyen vereséget szenvedni

Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Anglia bizonyította, mennyire erős válogatottja van. Hozzátette: az ilyen találkozókon csak akkor van esély, ha az ellenfél rossz napot fog ki, "mi pedig mindent hibátlanul csinálunk". A szakember kiemelte, a második félidőben sok volt az egyéni hiba, az első gól után pedig kicsit szétesett a gárda.

A tréner hangsúlyozta, nagyon csalódott az eredmény miatt, és amiatt is, ahogyan a csapat reagált az első bekapott gólra.

"Holnap új nap kezdődik, kielemezzük a mérkőzést. Mostantól az albánok elleni összecsapásra kell koncentrálnunk, rendkívül erős csapat, de nekünk tartással kell pályára lépnünk, ehhez be kell hoznunk a fizikai és mentális lemaradásunkat. A futballban nem lehet tartósan csodát tenni, ma este egyszerűen kijött a két csapat közti különbség. Az angoloknak csak az egyik támadója többet ér, mint a mi teljes játékoskeretünk. Persze ettől még csalódott vagyok, hiszen nem lehet egy ilyen vereséget szenvedni egy válogatottal, nem is tudom most megemészteni ezt"