Marek Krajčí nem arra a Szputnyikra adott miniszteri engedélyt, amely Szlovákiába érkezett

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter kedden elismerte, az engedély, amelyet előde, Marek Krajčí írt alá, nem arra a Szputnyik V vakcinára vonatkozott, amely jelenleg Szlovákiában van.

Fotó: TASR - archív

A miniszter hozzátette, az engedély a háromadagos csomagolásra vonatkozott, a miénk pedig egyadagos, bővebben azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni a Szputnyik V vakcináról.

Az egészségügyi miniszter kedden átadta Zuzana Čaputová államfőnek a Szputnyik V vakcinák adásvételi szerződését. A köztársasági elnökkel egyetértett abban, hogy egyetlen vakcina sem oszthatja meg a lakosságot.

Hozzátette, az államfő támogatásáról biztosította az egészségügyi minisztériumot és az egész kormányt a vakcina bebiztosítása érdekében tett erőfeszítésben, hogy az a használat során semmilyen módon ne veszélyeztesse az emberek egészségét.

Az oltással kapcsolatban elmondták, április végéig megközelítőleg 300 ezer adag vakcinának kellene érkeznie az országba. Várhatóan a napokban megérkezik a Johnson & Johnson első szállítmánya is.

Bejelentették azt is, már a 40 éven felüliek is jelentkezhetnek az oltásra, és hamarosan eltörölhetik a korhatárt is. Bővebben...



(DenníkN)