Marek Krajčí szerint enyhén javul a járványhelyzet, a miniszter továbbra is az országos tesztelést dicséri, márciusban felfuthat az oltottak száma

Megdicsérte magát Marek Krajčí egészségügyi miniszter, szerinte nem teljesít rosszul Szlovákia, és a következő hetekben további javulásra számít. A kórházakban azonban még mindig súlyos a helyzet, de az oltottak száma márciusban több százezerrel emelkedhet. A régiókban jövő hétre vár javulást a miniszter, egy hét múlva már talán Dunaszerdahely és Galánta sem lesz fekete.

Fotó: TASR

Marek Krajčí az országos tesztelés dicséretével kezdte a sajtótájékoztatóját, szerinte a minisztérium elemzői is kimutatták, hogy a tesztelés hatására javult a járványhelyzet ősszel és a januári tesztelés után is. „Januárban 28 százalékos javulást eredményezett a tesztelés” – jelentette ki Marek Krajčí.

Majd bejelentette, hogy javulni fog a helyzet. „Egész jó híreim vannak, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki betartja az elfogadott intézkedéseket” - mondta a szokásos keddi sajtótájékoztatóján Marek Krajčí egészségügyi miniszter.

Szerinte ha még egy kicsit kibírjuk, és betartjuk az elfogadott intézkedéseket, akkor a következő hetekben csökkenni fog a betegek és a fertőzöttek száma.

Szlovákiában a rendelkkezésre álló adatok alapján valóban javult kicsit a helyzet az elmúlt héten, a szomszédos országokhoz viszonyítva is, pontosabban a szomszédos országokban sokat romlott. „A vírus erősödik a szomszédos országokban, elsősorban Csehországban és Magyarországon, de kisebb mértékben Ausztriában is” - mondta a miniszter.

Nem Szlovákia a legrosszabb

Úgy véli azonban, hogy a helyzet nem olyan súlyos, mint ahogyan az a hírekből kiolvasható. Szlovákiában a százezer főre jutó halálozások alapján az utóbbi időben a legrosszabb volt a helyzet, de Krajčí szerint minden országban vannak nehezebb és könnyebb időszakok.

„A járvány egész időszakát nézve Szlovákia a 17., a halottak számát nézve sok ország van előttünk – magyarázta Krajčí.

– Nem mondhatjuk tehát, hogy Szlovákia a legrosszabb.”

Jövő hétre már javulást vár

A javulást a miniszter szerint az elfogadott intézkedéseknek köszönhetjük, látszik, hogy csökken például a lakosság mobilitása. „Elsősorban az éjszakai kijárási tilalom, illetve a járások közti átjárás tiltása van rá hatással – jelentette ki Krajčí.

Habár most még azt jelentette be, hogy nő a fekete járások száma, jövő hétre már javulást vár. A miniszter által mutott előrejelzés szerint egy hét múlva már a Galántai és a Dunaszerdahelyi járás sem lesz fekete, vagyis március 22-től ezek a járások is enyhébb besorolást kaphatnak.

Hét beteget kezelnek külföldön

A kórházakban azonban továbbra is súlyos a helyzet, de legalább az egészségügyi személyzet nagy része már be van oltva. „Hét embert kezelnek külföldön, Németországban és Lengyelországban” – tájékoztatott Peter Stachura, a minisztérium államtitkára. Megtámogatta azonban a minisztert, szerinte a mentőszolgálat számai azt mutatják, hogy csökkenni fog a kórházakban kezelt betegek száma is.

„Csökken a gyorsmentők forgalma a COVID-os betegekhez, ez azt mutatja, hogy javul a helyzet” - jelentette ki az államtitkár.

Legalább 700 ezer adag oltás jön márciusban

Az oltások száma meredeken nőni fog márciusban. Márciusban annyi adag vakcina érkezik Szlovákiába, amennyi eddig érkezett december óta. Áprilisban már az 50 éveseket is olthatják.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 690 ezer uniós vakcina – PfizerBiontech, Moderna és AstraZeneca – érkezik, és március 11-én az unió gyógyszerügynöksége jóváhagyhatja a Johnson&Johnson vakcináját is.

Emellett itt van már Szlovákiában 200 ezer Szputnyik V vakcina is, amelyet szintén vizsgál az uniós és a szlovák gyógyszerhatóság is.

- lpj -