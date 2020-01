Mariah Carey négy évtizede a toplistán

A popdívának számos nagy sikerű száma született az elmúlt negyven évben, de most klasszikus karácsonyi dalával sikerült történelmet írnia a Billboard toplistáján, mivel ő lett az első előadó, aki négy különböző évtizedben is a toplista csúcsára került.

Az énekesnő All I Want For Christmas Is You című száma, amely a népszerű Igazából szerelem című karácsonyi film betétdala lett, január első hetében is a Billboard 100-as toplistájának csúcsán állt, az eladások és a rádiós és streaming sugárzások alapján.

A dalt 1994-ben játszották először, de 2003-ban, az Igazából szerelem című film megjelenésével újra felfedezte magának a közönség. A toplista csúcsára azonban csak 2019 végén jutott fel, annak köszönhetően, hogy változtak a Billboard toplistás számainak szabályai.

Carey új zenés videót készített a számhoz, és most először kislemezként is kiadta CD-n.

A Billboard szerint a karácsonyi dal Carey 19. toplista csúcsára jutott száma, ennél többet csak a Beatles ért el, az együttesnek ugyanis 20 száma fordult meg a toplista csúcsán.

Az énekesnő Twitter-üzenetben ünnepelte a négy évtizedes eredményt.

"Igen, megcsináltuk" - írta pezsgős és bulizós emodzsik kíséretében. "De mi egy évtized?"

- fűzte hozzá a kérdést a díva, aki azt vallja, hogy

"az idő nem olyasmi, amit elfogadok".

(MTI)