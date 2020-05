Mario Götzének távoznia kell Dortmundból

Sajtóinformációk szerint nem hosszabbítja meg világbajnok labdarúgója, Mario Götze nyáron lejáró szerződését a Borussia Dortmund.

A német Sport1 tv úgy tudja, hogy a 27 éves játékosnak új klubot kell keresnie, miután szabadon igazolhatóvá válik. Az egyelőre még bizonytalan, hogy hol folytatja - áll a híradásban.

A médiában olasz csapatoknál merült fel a középpályás neve, de legutóbb a Nice-szel is hírbe hozták.

"Ezt én is olvastam, de nem tudom, honnan jön ez a hír" - mondta a Sport1-nek Julien Fournier, a francia egyesület sportigazgatója. - "Mario Götze természetesen nagyon érdekes játékos, de nem vagyunk kapcsolatban sem vele, sem a tanácsadóival. Nem is volt soha célunk, és most sem az, hogy a csapatunkhoz csábítsuk."

Götze szerezte a 2014-es brazíliai világbajnokság döntőjének egyetlen gólját - a németek ezzel diadalmaskodtak az argentinok felett -, azóta azonban egészségi gondok hátráltatták, és sem akkori csapatában, a Bayern Münchenben, sem visszatérve a Dortmundhoz nem találta meg korábbi jó formáját.



MTI