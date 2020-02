Máris kint a Kiska-videósorozat harmadik epizódja, ami viszont pont fordítva sült el!!

Kiska egykor Šuliga ajánlására vásárolt meg egy telket Veľký Slavkov-ban, melyről később kiderült, hogy az eredeti tulajdonosait meglopták. A vonatkozó bírósági pert Kiska végül elvesztette, ám a bíró kimondta, hogy jó hiszemben vásárolta azt, nem tudhatta, hogy csalás útján jutott hozzá az értékesítője. Az előkerült videók viszont azt a benyomást igyekszenek kelteni, hogy tudott róla.

A videó, amit feltöltöttek a YouTube-ra, de időközben töröltek is, négy perces, ebből egy percben egy szöveget látunk, mely azt próbálja sugallni, hogy Kiska tudott az egészről, és arra hívja fel a figyelmet, hogy figyeljünk az utolsó mondatára. Kiska kijelenti, hogy "ezzel elveszett a politikai tekintélyem egy része". "Mert tudod, az emberek az adókhoz nem értenek... De az érzést, hogy én valakinek elloptam a telkét, tudják..." - ezzel ér véget a felvétel, mely szlovákul valami olyan módon is folytatódhat, hogy "azt el tudják képzelni..."

Ezzel a mondattal próbálják talán azt a benyomást kelteni, hogy itt Kiska most bevallotta, hogy ellopta valakinek a telkét, pedig hallhatóan nem erről van szó.

A videóból továbbá az derül ki, hogy ezúttal nem egy kávézóban ülnek, hanem - úgy tűnik - Kiska irodájában, az exelnök pedig valamilyen papírokat ír alá. Azt viszont nem tudni, hogy ez előbb vagy később készült, mint a kávézós. Kiska eddigi nyilatkozataiból nem derült ki, hogy hányszor találkozott Šuligával, a mostani videóra viszont Kiska is csak röviden reagált a Facebookon:

"A következő összevágott videón az amatőrök is jól láthatják, ki és mibe akart engem bemártani, és azt hogyan utasítottam el. Igen az én ostobaságom, hogy ezzel az emberrel én egyáltalán találkoztam és beszéltem" - szögezte le.

Hozzátette, hogy ha a Smer ezekkel a kínos videókkal akarta őt lejáratni, mint 2014-ben az elnökválasztás előtt (például a szcientológiai tematikával), akkor ez most újra nem sikerült.

Ami Kiskát a második videóban még valóban kissé bemártani látszott, az a harmadik videóban tisztázódik - írja a Denník N. Kiska telekügye során ugyanis annak idején 54 ezer koronáért vásárolt egy rétként kategorizált telket egy bizonyos Juraj Sirockýtól. Utóbbi viszont csak egy nincstelen strómana volt a csalóknak. Mikor Kiskától a telket a bíróság elvette, és az eredeti tulajdonosnak szolgáltatta vissza, Kiska peren kívül próbálta a pénzt visszaszerezni. Átszámolva mindössze 1800 euróról van szó, a második videóban pedig Šuliga arra próbálta rávenni Kiskát, hogy ezt ő fizesse ki Sirockýnak, majd vélhetően amaz visszaküldi. Kiska részéről persze ennek nem sok értelme van, de a videón úgy tűnik, hajlik erre a megoldásra, a harmadik felvételen viszont egyértelműen elutasítja.

Šuliga állítja, már megígérte Sirockýnak, hogy másnak a számláján lesz a pénz, mire Kiska azt mondja, hogy "ezt nem így fogjuk csinálni", majd más megoldást javasol, és azt mondja, Sirocký hivatalosan jelentse be, hogy nincs pénze, ő pedig így tőle nem fogja ezt most behajtani: "ha valaki megkérdi, akkor én azt mondom, ennek az embernek nincs pénze, én most ezt neme fogom vele..."

Azt persze nem tudni, miért ilyen mértékletes Kiska Sirockýval szemben, de talán pusztán azért, mert egy nincstelenről van szó, és a behajtandó összeg valóban kicsi.

(Denník N/SME)