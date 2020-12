Maroš Žilinka lesz az új főügyész, akit a vád szerint Marian Kočner barátnője, Alena Zsuzsová meg akart gyilkoltatni

Hat jelölt közül kellett csütörtökön főügyészt választania a parlamentnek. A szavazást már keddre tervezték, de akkor elhalasztották, mert a négy koalíciós párt nem egyezett meg a közös jelöltben. Csütörtökön végül 132 vokssal Maroš Žilinkát választotta főügyésszé a parlament, ebből 78 szavazatot kapott koalíciós képviselőktől, 54 szavazatot pedig az ellenzéktől. A Za ľudí képviselői és néhány SaS-es Tomáš Honzra szavazott.

Fotó: TASR

Az ellenzék erőteljes támogatásával választotta meg csütörtökön a parlament Maroš Žilinka ügyészt a főügyészi posztra. A jelölt 132 igen szavazatot gyűjtött be a voksoláson résztvevő 147 képviselőtől, a megválasztáshoz 74 szavazatra lett volna szüksége. A megválasztott főügyészt a köztársasági elnöknek kell kineveznie. Zuzana Čaputová örül, hogy a főügyészt első próbálkozásra sikerült megválasztania a parlamentnek, és annak is, hogy a választás előtt a jelöltek nyilvános meghallgatáson vettek részt.

Az OĽaNO-t nem zavarja, hogy Žilinkát az ellenzék is támogatta

A koalíciós kompromisszumot betartva Žilinkára adta voksát az OĽaNO teljes parlamenti frakciója. Michal Šipoš frakcióvezető szerint most új korszak kezdődik a főügyészségen, és már nem fordul elő, hogy egy bűnöző kamerát szerel a főügyész irodájába. A pártnak több jelöltje is volt, Gyimesi György például Ján Šantát javasolta erre a posztra, de nem szavazott rá. „Nem azért, mert Šanta nem lett volna jó főügyész, hanem azért, mert ez volt a koalíciós megállapodás” - mondta a voksolás után Gyimesi.

Az OĽaNO-t nem zavarja, hogy Žilinkát az ellenzék is megszavazta.

„Örülök, hogy első próbálkozásra megválasztotta a parlament a főügyészt, de az ellenzék szavazatai nélkül is sikeres lett volna a választás” – jelentette ki Grendel Gábor (OLaNO), a parlament alelnöke.

Grendel nem tartja Žilinkát a Sme rodina jelöltjének, annak ellenére sem, hogy Petra Hajšelová (Sme rodina) képviselő jelölte őt erre a posztra.

Akit Zsuzsová meg akart öletni

A Sme rodina nagyon elégedett a választással. Peter Pčolinský (Sme rodina) frakcióvezető is új korszakot emlegetett az új főügyész megválasztásával kapcsolatban. Kiemelte, hogy ő az az ügyész, akit a vád szerint Alena Zsuzsová, akit Marian Kočner csalinak használt politikusok hiteltelenítésére, meg akart öletni a Kuciak-ügy egyik fővádlottjával, Andruskó Zoltánnal.

Žilinkát a koalíciós pártok közül csak a Za ľudí nem támogatta, ők Tomáš Honz ügyészre adták voksukat. Honzra szavazott két SaS-es képviselő Ondrej Dostál és Alojz Baránik is. Žilinkával szemben felmerült, hogy jó viszonyt ápolt egyes ellenzéki képviselőkkel is. Jóban volt a TA3 hírtelevízió korábbi igazgatójával, Michal Gučíkkal, aki viszont Andrej Danko SNS-elnök jó barátja.

A próbaválasztáson is Žilinka győzött

A koalíciós képviselők kedden tartott „próbaválasztásán” is Maroš Žilinka ügyész kapta a legtöbb voksot, de csak kevéssel előzte meg Juraj Kliment bírót. Kliment a miniszterelnök támogatását is élvezte, de mivel bíró, több koalíciós párt sem akarta őt támogatni. Maroš Žilinka az ellenzéki pártoknak is elfogadhatónak tűnt, amizt a voksolás is igazolt. Az ellenzéki pártoknak nem volt egyetlen saját jelöltje sem.

Futottak még

Juraj Šeliga, (Za ľudí) a szavazás előtt jelentette be, hogy pártja képviselői Tomáš Honz ügyészt fogja támogatni, amit a képviselőik be is tartottak. Az SaS is röviddel a voksolás előtt jelentette be, hogy ők viszont Maroš Žilinka ügyész megválasztását fogják támogatni. Richard Sulík pártelnök azonban jelezte, hoyg néhány képviselőjük, például Ondrej Dostál és Alojz Baránik másra fogja adni a voksukat. Csak két jelölt kapott igen szavazatot is: Žilinka 132 voksa mellett Honz 15 igen szavazatot kapott.

A főügyészi posztra heten jelentkeztek: Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Rastislav Remeta, Ján Šanta és Maroš Žilinka ügyészek és Juraj Kliment bíró. A meghallgatásuk több napon át tartott a parlament alkotmányjogi bizottságában. Ján Hrivnák csütörtökön, a választás napján jelentette be, hogy visszalép a jelöltségtől.

- lpj, sme.sk, TASR -