"A Marsra tartó egyirányú útra" - szétrollkodták Andrej Danko transzparens számláját

Az ANDREJ DANKO PREZIDENT 2024 nevet viselő transzparens számlára ezidáig több mint 31 ezer euró érkezett. A számlán keresztül Andrej Danko államfői kampányát lehet támogatni.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Az összeg nagy részét - nagyjából a 99 százalékét - az SNS küldte, a maradék összeget pedig olyan magánszemélyek, akik csak hülyét akartak csinálni a politikusból. A transzparens számlára rengeteg 1 centes adomány érkezett, amit ha elküldünk, "egy üzenetet" is hagyhatunk Dankónak. Ezt ki is használták egyesek, akik mindenféle vicces beszólással is "támogatták" az SNS elnökét:

A Marsra tartó egyirányú útra

Husák sírjának karbantartására

Egy új jelzőlámpára

ALL FOR SEMAFOR

A logopédus látogatásának díja

Moszkvába tartó egyirányú útra

Támogatás egy Szlovák Nemzeti Jelzőlámpa felállítására

