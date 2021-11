Martin Scorsese mellett Szabó István kap életműdíjat a világ egyik legnagyobb filmfesztiválján

India legnagyobb nemzetközi filmfesztiválján, Goán vehet át életműdíjat Szabó István magyar filmrendező amerikai kollégájával, Martin Scorsesével együtt szombat este az egyetemes filmművészethez való kiváló hozzájárulásáért.

Szabó István (Fotó: MTI)

A nagyszabású Indiai Nemzetközi Filmfesztivál a Filmproducerek Nemzetközi Szövetsége (FIAPF) által A-kategóriásnak minősített 14 filmfesztivál egyike, Berlin, Cannes és Velence mellett.

A goai filmfesztivál válogatást mutat be Szabó István világhírű filmjeiből, köztük lesz teljes körűen felújított változatban az Apa, az Oscar-díjas Mephisto és a Redl ezredes is - olvasható a filmes mustra honlapján.

Az életműdíjat szombat este adják át, Szabó István online fog bejelentkezni a megnyitó ceremóniára, amely India egyik legjelentősebb nemzetközi kulturális eseménye.

Szabó Istvánt nemrég, november 10-én a leccei Európai Filmfesztivál is életműdíjával tüntette ki, és gazdag retrospektív programot mutatott be a magyar rendezőtől. Szabó István személyesen is részt vett az olaszországi fesztivál közönségtalálkozóján és díjátadóján.

(MTI)