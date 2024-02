MARTIN VASS: "Munka után, amikor beülsz az autóba, minden olyan kicsinek tűnik."

Martin Vass, a dunaszerdahelyi METRANS terminálon dolgozó Ferrari konténerkezelő sofőrje betekintést engedett a munka sajátosságaiba.

Martin Vass 2020 októbere óta dolgozik a METRANS-nál. Az ő mindennapi feladata a konténerek mozgásban tartása a teherautók és a vagonok között. Bizonyos értelemben egy gyermekkori álma teljesült, mivel azóta is lenyűgözik a nagy gépek. Ma már egy Ferrarit vezet. Pirosat!

Hogyan jellemezné röviden a munkáját, és miért ezt választotta?

A munkám abból áll, hogy konténereket emelek le a teherautókról, vagonokról és átrakodom őket. Amikor a műhelyben dolgozom, felveszem a javításra szoruló konténereket, és amikor elkészülnek, visszaviszem őket egy bizonyos helyre. Azért választottam ezt a munkát, mert a különleges gépekkel való munka mindig is kihívást jelentett számomra. Mindig is dolgoztam gépekkel, de még soha nem volt lehetőségem ilyen nagy gépekkel dolgozni, és ki akartam próbálni, ezért jelentkeztem a METRANS-hoz.

Milyen munkát végezett 2020 előtt, mielőtt a METRANS-nál kezdett dolgozni?

Mielőtt a METRANS-hoz csatlakoztam, egy német autógyártó vállalatnál dolgoztam. Ott raktárosként, targoncavezetőként dolgoztam. Itt lehetőségem volt többféle targoncagépet kipróbálni. A METRANS-nál azonban egy összehasonlíthatatlan méretű "kocsiról" van szó.

Gyermekkora óta lenyűgözik a nagy gépek? Gyermekként is egy ilyen gép kezelője akart lenni?

Mindig is érdekeltek a nagy gépek, különösen azok, amelyek egyedülállóak, mint például a METRANS-nál található rakodógépek, vagy ahogy én hívom őket, a "stekkerek" (a reachstacker szóból). Azt hiszem, sok gyermek álma, hogy egyszer majd egy különleges és különösen nagy gépet kezelhessen. Nekem is voltak hasonló álmaim gyermekkoromban. A mai napig lenyűgöznek a rendkívüli gépek.

Mire van szüksége valakinek ahhoz, hogy jó rakodógép kezelő legyen?

Erre a kérdésre személyes tapasztalatból válaszolva azt mondanám, hogy a rakodástechnika elsajátítása sok türelmet, tehetséget igényel, és el kell fogadni, hogy egyedül fogsz dolgozni a gép fülkéjében. De ha mindezt egyszer elsajátítottad, akkor már gyerekjáték. Ráadásul, bár napközben egyedül vagyok a fülkében, elég gyakran kommunikálok a kollégáimmal rádión keresztül, így nem érzem magam olyan magányosnak.

Mit élvez a legjobban a munkájában?

Azt szeretem a legjobban, hogy egy ilyen gépezet kezelője lehetek. Szlovákiában máshol nem lenne lehetőségem ilyenre.

Milyen érzés munka után beszállni egy rendes személygépkocsiba?

Természetesen furcsa érzés 12 óra munka után beülni a saját autóba. Egy több mint 70 tonnás, több mint 11 méter hosszú és több mint 4 méter széles gép működtetése után egy ideig minden olyan kicsinek tűnik.

Voltak olyan botlásai vagy újonc hibái a kezdetekben, amelyeken ma már csak mosolyogni tud?

Nekem is volt néhány kisebb botlásom az elején, amin ma már csak mosolyogni tudok, de most már vigyázok, hogy ne ismételjem meg ezeket a kezdő hibákat. Ehhez azonban tökéletesen el kell sajátítani a gép működését. Ez egy kolosszus, de el kell sajátítani a centiméteres pontosságot.

Milyen csapatban dolgozik, és mit szeret a legjobban a kollégáiban?

Nagyon jó csapatban dolgozom, nagyon jó kollégáim vannak, akik mindig mindenben segítenek nekem, és mindig számíthatok rájuk, bármire is van szükségem a munkahelyemen.

Milyen műszakokban dolgozik, és megfelel-e Önnek a munkarend?

12 órás műszakban dolgozom, ami mindig hat órakor változik. Ez a beosztás tökéletesen megfelel nekem, az egész hónapra vonatkozóan áttekintésem van a munkabeosztásomról, és előre meg tudom tervezni a családommal kapcsolatos tevékenységeket.

Mit gondol, hogyan viszonyul a METRANS az Ön által ismert más vállalatokhoz a régióban?

Véleményem szerint az egyik legjobb vállalat a régióban. A vállalat megfelel az elvárásaimnak, és nem mennék máshová - hosszú távon tervezem, hogy itt maradok.

Régebben szerette a focit – szurkol még mindig, legalább a képernyőn – és ha igen, melyek a kedvenc csapatai?

Gyerekkorom óta focizom egy helyi csapatban, de most, hogy családom van, ők az elsők. A kedvenc csapatom a Manchester United. Ha tehetem és lehetőségem van rá, minden meccsüket megnézem a tévében.

Szabadidejében túrázni is jár – melyik helyet ajánlaná az embereknek, amit a túrák során meglátogathatnának?

Személy szerint sok helyen jártam már életem során, de az egyik kedvenc helyem Liptószentmiklós. Másoknak Deménvölgyet és az ottani jégbarlangot és a Szabadság-barlangot ajánlanám; voltunk már Jasnán is, ahonnan felmentünk a Chopokra is, amit szintén érdemes meglátogatni, ha arrafelé járnak. Mivel Bősön lakom, itt is rengeteg lehetőség van túrázni a Duna mentén.

