Másfél éve nem volt olyan olcsó a gáz mint most, de az elemzők szerint még így sem dőlhetünk hátra

A földgáz ára Európában az elmúlt hetekben meredeken esni kezdett, és 2021 közepe óta a legalacsonyabb szintet érte el. Még augusztusban a gáz megawattóránként több mint 340 euróba került a tőzsdén, ma már kevesebb mint 70 eurós áron adják - írja a HN.

Fotó: TASR

Ez főleg a melegebb időjárásnak köszönhető, továbbá annak, hogy folyamatosan jön a gáz Európába. Ennek a két tényezőnek hála a gáztárolók töltöttségi szintje nagyon magas, ez pedig folyamatosan nyomja le a gázárakat.

Az európai gáztárolók töltöttségi szintje 83 százalékon áll.

Ha a következő hónapokban is hasonló szinten marad a hőmérők higanyszála, a gázkészletek szintje magas marad. Ez megkönnyíti Európa számára a tározók feltöltését a következő fűtési szezon előtt, ami továbbra is alacsony szinten tarthatja a gázárakat. Ennek hatására az infláció is zsugorodásnak indulhat, hiszen egyrészt a magas energiaárak miatt következett be a drágulás.

Ám az elemzők figyelmeztetnek:

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Európa még mindig energiaválságban van, és az ellátás bármilyen megszakítása vagy egy hirtelen időjárásváltozás a gáz- és energiaárak meredek emelkedéséhez, és ezáltal magasabb inflációhoz vezethet.



(HN)