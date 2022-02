Másfél évet kapott a besurranó tolvaj, akit az utcán kaptak el fényes nappal Dunaszerdahelyen!

Visszaesőről van szó, aki ráadásul most is feltételesen volt szabadlábon. Most már egy ideig nem lesz.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Múlt héten csütörtökön a rendőrök az Ádor utcán kaptak el egy férfit a rendőrök. A fickó a hatóságok előtt jól ismert besurranó tolvajnak számít, akit már korábban többször is elítéltek.

Aznap 9.30 környékén az egyik közeli házba ment be. A zárt kerítést vélhetően átmászta, majd a házba már a nyitott ajtón át jutott be. Több helyiségben is járt, mígnem eljutott a nappaliig, ahol lefülelték. A tulajdonos ugyanis otthon volt.

Ezután futásnak eredt, de nem jutott messzire, a rendőrök az Ádor utcán találtak rá, majd őrizetbe vették. Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő megerősítette, hogy az ügyet szupergyors eljárás keretén belül kezelték, tehát hamar bíróság elé is állították. "A bíróság ismételten jogerősen elítélte, és mivel a bűncselekmény elkövetése idején feltételesen volt szabadlábon, a rendőrség ezt követően elvitte a számára kijelölt büntetésvégrehajtási intézetbe" - szögezte le.

A Dunaszerdahelyi Bíróság bírója által meghozott büntetőparancs szerint a férfit magánlaksértésért ítélték el, és 18 hónapra, azaz másfél évre kell börtönbe vonulnia.

