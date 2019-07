Másfél millióan vettek részt a London Pride-on

Az estébe nyúló rendezvény hivatalos szervezője a Pride in London nevű, jótékonysági egyesületként működő, önmagát adományokból fenntartó csoport, amelynek meghirdetett fő célja a sokszínűség elfogadtatása, a jogegyenlőség biztosítása, az LMBT+ közösséggel (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és más szexuális kisebbségekhez tartozó emberek) szembeni előítéletek és diszkrimináció felszámolása.

A népünnepély jellegét öltő, karneváli hangulatú szombati felvonulás a Regent Streettől a híres Piccadilly Circus, a Lower Regent Street, a Pall Mall és a Trafalgar tér érintésével a kormányzati intézményeknek otthont nyújtó Whitehallig haladt. A szervezők szerint ez volt az indulásának 50. évfordulóját ünneplő mozgalom eddigi legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye Londonban.

A többórás parádé alkalmából a londoni belváros jelentős részét lezárták és átadták az ünneplő tömegnek; így a Whitehallt is a rendkívül változatos öltözetű sokaság vehette birtokába. A szombati londoni demonstráción ezúttal is külön csoportokban vonultak fel az egyes közszolgálati, egészségügyi és rendvédelmi szervezetek, nagy sportklubok képviselői; a menetben lehetett látni egyenruhában vonuló katonákat és rendőröket is.

A jubileumi rendezvény hangulatát emelte, hogy a brit királyi légierő (RAF) Red Arrows nevű híres műrepülő századának köteléke is átrepült az útvonal felett, a London Pride több százezer résztvevőjének hatalmas üdvrivalgása közepette.

Sadiq Khan, London polgármestere a menet élén haladt, és a demonstráció Trafalgar téri központi gyülekezőhelyén felszólalva kijelentette: London mindig az LMBT+ közösség mellett áll, mindig küzdeni fog a közösség jogaiért, és biztosítja mindenkinek a jogát ahhoz, hogy az legyen, aki lenni akar és azt szerethesse, akit szeretni akar. Hozzátette azonban, hogy még mindig túl sok ember szenved mások előítéletes magatartásától, és az erőszakcselekmények is gyakoriak, vagyis a küzdelem még nem érhet véget. A London Pride minden évben a londoni nyár egyik fő turistalátványossága.

MTI