"Máskor kiszolgálsz majd, b*zi" – nem akármilyen üzeneteket hagyott a betőrő a csaposnak (FOTÓK)

Sorozatbetörő ügyében fejezték be a nyomozást a rendőrök, a férfi ellen vádemelést javasolnak.

Fotók: police.hu - további képekért kattints a fotóra!

2020. június 21-én hajnalban a kecskeméti rendőrök betörésen értek tetten egy akkor 24 éves helyi lakost. A férfi egy kocsmából éppen szeszes italokat próbált meg ellopni, amikor a járőrök elfogták. Kiderült, az italtolvaj alig két hónap alatt negyedjére tört be a kocsmába, ahonnan mindenféle dolgot ellopott a jégtartó vödörtől kezdve a karóráig.

A gyanú szerint a fiatal más szórakozóhelyeken is járt záróra után. Egy városközpontban lévő étteremből háromszor lopott. Itt jelentős, 200.000 forintot meghaladó rongálási kárt is hagyott maga után azon kívül, hogy magával vitt jelentős mennyiségű értéket is.

A gyanúsított bűnlajstroma azonban itt még közel sem ért véget: betört egy pékségbe, egy hamburgeres bódéba, egy gyorsbüfébe, valamint egy ételszállítással foglalkozó céghez is. Kapszulás kávéfőzőt, hősugárzót, bankjegyvizsgálót, nyugtatömböt zsákmányolt, de az üdítőitalokat, élelmiszert és készpénzt sem hagyta hátra, jelentős lopási károkat okozva ezzel a sértetteknek.

Néha rosszallását is kifejezte a tulajdonosok felé: kézzel írott üzenetekben kifogásolta a kiszolgálást, vagy azt, hogy nem talált készpénzt a pénztárgépben. Az egyik üzletvezetőnek pedig azt tanácsolta a betörők elriasztása érdekében, hogy a „riasztót csinád má meg”.

A nyomozók a bűncselekményen tetten ért férfinél tartott kutatás során több eltulajdonított tárgyat is megtaláltak, amelyek bizonyítékként szolgálnak ellene.

Az ügyben a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást. A gyanúsított számlájára 2 rendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett, lopás bűntette, és további 4 rendbeli üzletszerű lopás írható. A korábban őrizetbe vett, majd letartóztatott, ám jelenleg szabadlábon védekező helybéli ellen a rendőrök vádemelést javasolnak.



(police.hu)