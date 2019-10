Második helyezést ért el a dunaszerdahelyi diák az Aranyolló fodrászversenyen

A fodrászvilág Oscar-jaként emlegetett fodrászversenyt idén ötödik alkalommal rendezték meg, ahol a résztvevők több kategóriában is versenyeztek - TREND CUT, divatos férfi és női hajszobrászat, testfestés. Modern és extravagáns hajnyírási technikát, sminkelést is láthattunk. Közben több külföldi cég mutatta be újabb szépségipari termékeit.

A versenyen két diákunkkal indultunk, Varga Péter hajkozmetikus és Mészáros Kamilla fodrász tanulóinkkal. Kamilla menyasszonyi frizurát készített, Péter pedig divatos férfi hajvágásban jeleskedett.

Varga Péter a kategóriájában II. helyezést érte el.

Vízkeleti László