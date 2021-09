Második napja keresik nagy erőkkel a feketenyéki tónál eltűnt horgászt

Eltűntként keresi a rendőrség a 61 éves hidaskürti Vörös Pált, akinek pénteken veszett nyoma a feketenyéki tónál (Galántai járás).

A férfi pénteken, dél környékén indult horgászni. A rendőrséget 18 óra körül értesítették arról, hogy megtalálták a férfi autóját a tónál, neki azonban nyoma veszett. Az autó nem volt bezárva, a horgászcsónakja pedig a tavon volt – tájékoztatta a Paramétert Mária Linkešová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője.

A búvárok még pénteken átkutatták a tavat szonárral, de nem találták meg a férfit és arról árulkodó jelet sem találtak, hogy a vízben lehet.

A keresőakció szombaton is folytatódott, a rendőrök a rendőrbúvárokkal és a tűzoltókkal együttműködve keresik a férfit.

A víz mélysége miatt – ami helyenként elérheti akár a 40 métert is – a tűzoltóság pozsonyi, zsolnai és trencséni búvárjait is a helyszínre riasztották. A merüléshez speciális hiperbár kamrát is alkalmaznak, de mindegyik csapat legfeljebb kétszer merülhet.

A 61 éves hidaskürti Vörös Pál 188 centiméter magas, közepes testalkatú. Sűrű, rövid, őszes haja van. A hangja mély, hozzátartozói szerint ismertetőjel lehet a kezein lévő nagyobb bőrsérülés.

Terepmintás kabátban, sötét nadrágban, szürke trikóban és gumicipőben távozott otthonról.

„Amennyiben látták őt tegnap a víznél, minden információ a segítségünkre van és meggyorsítja a keresést”- közölte a rendőrség.

