A második negyedévben is jelentősen növelte a bevételét a Mol, így az 1,559 millió dollárt meghaladó első féléves EBITDA (kamat, az adók, és az értékcsökkenés előtti üzemi eredmény), több mint kétszeresen múlta felül tavalyi azonos időszak eredményét - derül ki a Mol csoport által közzétett jelentésből.

Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 893 millió dollár volt a második negyedévben, ez év/év alapon 153%-os növekedést jelent, amely elsősorban az erős olajárnak, a rekord magas petrolkémiai árrésnek, és a növekvő üzemanyagértékesítésnek köszönhető. Ezzel az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA az első félév végére 1.559 millió dollárt ért el, ami 60%-kal magasabb az előző évi szintnél.

A csoport-szintű első féléves egyszerűsített szabad pénzáram (újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA mínusz organikus CAPEX) év/év alapon jelentős mértékben növekedett és 922 millió dollárt tett ki köszönhetően annak, hogy az összes fő szegmens pozitív egyszerűsített szabad pénzáramot produkált 2021 első félévében.

Az Upstream szegmens második negyedéves EBITDA-ja év/év alapon háromszorosára nőtt, és az előző negyedévhez képest is 9%-kal növekedett elérve a 336 millió dollárt elsősorban a magasabb olaj- és gázárak következtében.

A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az előző évi szinthez képest négyszeresére növekedett, és 447 millió dollár ért el a második negyedévben, főként a magas petrolkémiai hozzájárulás eredményeként, de hozzájárult a kimagasló eredményhez, hogy a finomítási árrések is fokozatosan helyreállnak a 2020 második negyedévi mélypontból.

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens második negyedéves EBITDA-ja rekordszintet (164 millió dollár) ért el, miután az országok elkezdték visszavonni a lezárási intézkedéseket, ami pozitív hatással volt az értékesítési volumenekre és a nem-üzemanyag árrésekre.

A második negyedévben, a nettó adósság/EBITDA mutató 0,9-szoros értékre csökkent köszönhetően az erős szabad pénzáram generálásnak és a növekvő gördülő 12 havi EBIDTA-nak, ami csoport-szinten közel 5 milliárd dollár mozgásteret biztosított a társaságnak. A nettó eladósodottság 22%-ra csökkent.

Főbb működési eredmények:

A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a beszámoló szerint hangsúlyozta, hogy a vállalat az eddigi legjobb negyedéves eredményét érte el áprilistól júniusig.

„Büszkén jelenthetem be, hogy a MOL-csoport történetének legjobb negyedéves eredményét értük el. Válságálló, integrált üzleti modellünk sikeresen navigált a járvány kihívásai között, és ki tudtuk használni az erős áruciklust is. Ez azt jelenti, hogy 893 millió dolláros újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t értünk el a második negyedévben, ami lehetővé teszi számunkra, hogy 3 milliárd dollár körülire emeljük az éves EBITDA iránymutatásunkat a korábbi 2,3 milliárd dollár körüli értékről. Ami pedig a jövőt illeti, nagyon elégedett vagyok a kulcsfontosságú beruházásainkkal is, hiszen a tervek szerint haladunk a stratégiánk megvalósításával a 2030 felé és azon túlra vezető úton”