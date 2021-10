Maszkellenes tüntetők cirkuszoltak a Lidlben, be kellett zárni az egészet (Videó)

A bejáratnál még maszkot viseltek, bent viszont szervezetten blokkolták a pénztárakat és lehetetlenné tették a vásárlást. Be is kellett zárni a Lidl áruházat Privigyén (Prievidza).

Felvétel a privigyei Lidlből

A Markíza hívta fel a figyelmet a privigyei Lidlben történt szerdai incidensre, amiről videófelvétel is készült. Maszkellenes tüntetők mintegy 20 fős csoportja a bejáratnál még maszkot viselt, így jutottak át a biztonsági személyzeten. Bent aztán "leleplezték" magukat majd a kasszánál hiába szólították fel őket arra, hogy vegyék fel a maszkot, ők követelték, hogy befejezhessék a vásárlást, blokkolták a pénztárakat és közben némelyikük fizetés nélkül el is fogyasztotta az árut.

A Denník E szerint nem egyedüli esetről van szó, ehhez hasonló csoportos akcióra máshol is sor került, de előfordult, hogy a pénztáros inkább hagyta, hogy továbbmenjenek a maszk nélküliek, minthogy konfliktusba keveredjen velük. Privigyén azonban az üzletvezető nem engedett, és követelte a járványügyi intézkedések betartását. Kihívták a rendőrséget, az üzlet pedig ezzel lényegében be is zárhatott, ugyanis a pénztárosok után a rendőrök sem tudtak igazán mit kezdeni a cirkuszolókkal, és ez a helyzet órákon keresztül fennállt.

Tomáš Bezák, a Lidl szóvivője közölte, hogy ezáltal több ezer eurós káruk keletkezett, egyrészt a bezárás miatt, másrészt amiatt, amit elfogyasztottak vagy megbontva ott hagytak.

Az esetről az egyik résztvevő mintegy egy órán keresztül élő videót is közvetített a Facebookon, aminek meglehetősen nagy sikere lett. Rengetegen, több mint 800 ezren nézték meg, és 12 ezer visszajelzés, 11 ezer komment is érkezett rá.

A dezinformációs oldalak is megosztották, és a maszkellenes tüntetőkre "tudatos polgári aktivistaként" tekintettek, akik szerintük csak élelmiszert jöttek vásárolni.

A privigyei akciót felkarolta Marian Kotleba is, aki a privigyei Lidl elé invitálta péntekre a követőit, olyan szöveggel, hogy ott verik a nyugdíjasokat, és nem engedik őket vásárolni.

Az esetre reagált a Szlovákiai Modern Kereskedelmi Szövetség is, mely a nagyobb áruházláncokat, többek között a Lidlt is magába foglalja. Elnöke, Martin Krajčovič kifejtette, hogy a maszkellenes tüntetők nemcsak saját magukat, de a többi vásárlót is veszélybe sodorják.

Hozzátette, hogy ugyanakkor meg van kötve a kezük, mert az egyik oldalon kénytelenek felhívni a figyelmet a maszkviselési kötelességre, ellenkező esetben 20 ezer euróig terjedő büntetést is kaphatnak, másrészt viszont semmilyen eszközük nincs arra, hogy ezt betartassák. Amennyiben ugyanis a vásárló elutasítja a maszk viseletét, nem távolíthatják őt el erővel az üzletből. Kihívhatják a rendőröket, akik viszont hasonlóan tanácstalan helyzetbe kerülnek, mint az eladók.

Ezt tanúsítja a privigyei eset is, ahol a rendőrök nem igazán tudtak mit tenni velük, és mintegy másfé óra elteltével arra jutottak, hogy hagyják őket vásárolni. Mikor azonban arra kérték azokat, akik már befejezték a vásárlást, hogy azonosítsák magukat, ismét kitört a botrány, és a maszkellenesek többsége egyszerűen ott hagyta az árut. Mindezt persze élőben közvetítették, egyúttal arra kérték a privigyeieket, hogy jöjjenek őket támogatni az üzlet elé.

A rendőrség mindenesetre azt tanácsolja, hogy ahol ilyen eset előfordul, oda hívják ki az egységeiket. Denisa Bárdyová szóvivő közlése szerint ezt aztán szabálysértésként kezelik vagy épp továbbítják a területileg illetékes közegészségügyi hivatalhoz.

A Lidl szóvivője ugyanakkor azt is közölte a Denník E-vel, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogy a keletkezett károkat valamilyen módon behajthassák a szervezett maszkellenes csoportokon.

(Denník E/Tvnoviny.sk/Čas.sk)