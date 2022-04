Mától módosultak a maszkviselési szabályok és megszűnt a kötelező karantén is a külföldről hazatérőknek

Szerdától (április 6.) már nem kell kötelezően regisztrálni az eHranica rendszerbe, és karanténba sem kell vonulniuk azoknak a nem beoltott személyeknek, akik külföldről térnek vissza Szlovákiába.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) közleménye szerint mától megszűnik a maszkviselési kötelezettség a szabadban, kivételt képeznek azonban a tömegrendezvények.

A hivatal emlékeztet, hogy továbbra is kötelezően reszpirátort kell viselni a tömegrendezvényeken – beltéren és a szabadban is. Emellett az épületek minden belső terében és a tömegközlekedési eszközökön is reszpirátort kell használni, illetve olyan személlyel együtt utazva, akivel nem élünk egy háztartásban.

Bár már nem kell regisztálni az eHranica rendszerében, az ÚVZ azt javasolja, hogy amennyiben külföldről térünk haza, továbbra is legyünk óvatosak, figyeljük az egészségi állapotunkat, és amennyiben tünetek jelentkeznek, vegyük fel a kapcsolatot a háziorvossal.



