Mától néhány újabb fontos előírást kell betartanunk!

A kormány által február utolsó napján jóváhagyott intézkedések közül néhány március 8-tól, azaz mától lép érvénybe. Alább közöljük azt is, hogyan változik mától a járások Covid-automata szerinti besorolása.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Március 8-tól érvényes, hogy

a koronavírusos személyek már nem mehetnek üzletbe, tehát találniuk kell valakit, aki bevásárol nekik a karantén ideje alatt.

legalább FF2-es besorolású légzésvédő maszkra (resztpirátorra) lesz szükségünk az üzletbe járáshoz, illetve a tömegközlekedési eszközökön, március 15-től peddig minden beltérben, tehát a munkahelyeken is. Megfelelnek a KN95 és N95 jelzésű maszkok is. A kültereken továbbra is engedélyezett lesz az egyszerű sebészi szájmaszk vagy a textilmaszk, kendő vagy sál viselete a légutak eltakarására. Akiknek pedig eddig sem kellett szájmaszkot viselniük, mint a 3 évnél kisebb gyerekeknek vagy az autizmusban szenvedőknek, azoknak ezután sem kell.

a 65 év feletti idősek óráit (09.00-11.00) az élelmiszerboltokban és drogériákban ezentúl az egészségkárosultak is kihasználhatják

Továbbra is érvényes, hogy

Minden nap este 20 órától kijárási tilalom lép életbe, ami azt jelenti, hogy azok a kivételek, amelyeket eddig negatív teszttel abszolválhattunk, mostantól este nyolcig lesznek érvényben. Számos kivétel azonban továbbra is érvényben marad és nemcsak a munkába járás, illetve a sürgős orvosi ellátás, gyógyszertár.

A fekete besorolású járásokban a természetbe járáshoz is szükség lesz hét napnál nem régebbi negatív koronavírustesztre, nem mehetünk viszont már át más járásba a természetbe akkor sem, ha enyhébb (bordó, piros) besorolású járásban élünk.

JÁRÁSOK BESOROLÁSA

Az új besorolás március 8. és 14. között lesz érvényben, és nem az elmúlt hét, hanem az azt megelőző hét fertőzöttségi adatain alapszik. Az elmúlt hét tesztelési eredményei (teljes hét, nemcsak az önkormányzati tesztelés a hétvégén, beleértve a PCR-teszteket is) alapján jövő héten (március 15-21.) változhat a járások besorolása, erről kedden vagy szerdán kapunk bővebb információt.

Március 8-tól az eddigi 20-ról 30-ra nő a fekete besorolású járások száma, Kassa azonban ezek közt négynek értendő, ezen kívül tehát hat. E tekintetben a magyarok lakta járások közül nem változik Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Rozsnyó és Nagyrőce helyzete, a fekete járások közé kerül viszont rajtuk kívül Rimaszombat és Kassa-környék is, továbbá Kassán kívül Dolný Kubín, Humenné, Púchov és Ružomberok.

Március 8-tól 46 járás kerül bordó besorolás alá (eddig 53), ebből ötöt tesz ki Pozsony, a magyarok által sűrűbben lakott járások közül pedig itt marad Szenc, Komárom, Érsekújvár, Léva, Losonc, Nyitra, Nagykürtös, Tőketerebes és Nagymihály.

Ennél is enyhébb, piros besorolással csupán három járás rendelkezik majd (most 6), mégpedig Kežmarok, Medzilaborce és Tvrdošín. Medzilaborce helyzete javult, a másik kettő most is ide tartozik.

Fekete járások:

Zárva maradnak az iskolák.

Munkába csak hét napnál nem régebbi negatív teszttel mehetünk (az előző teszt másnapjától számítva érvényes hét napig, tehát aki a múlt héten kedden volt teszten, annak ezen a héten szerdára már szüksége lesz új tesztre).

A járáshatárt csak munkavégzés (esetleg orvoslátogatás vagy közeli személy gondozása) céljából léphetjük át.

Bordó járások:

A Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlásával, a fenntartó (pl. önkormányzat döntése nyomán) nyílhatnak meg az iskolák.

Munkába járáshoz szintén hét napnál nem régebbi tesztre van szükség, és ezzel a teszttel másik járásba is átmehetünk a természetbe (kivéve a fekete járásokat, oda nem).

Piros járások:

Az iskolák megnyithatnak.

Munkába járáshoz 14 napnál nem régebbi negatív tesztre van szükség.

További részletek:

TESZTELÉS

Mindenkire érvényes, hogy akik eddig is a kivételek közé tartoztak, például átestek a betegségen az elmúlt három hónapban, azoknak ezután sem lesz szükségük negatív tesztre.

A rózsaszín járásokban 21 napnál nem régebbi tesztre van szükség a munkába járáshoz (jelenleg egyetlen járás sem esik ebbe a sávba).

Természetesen minden járásban bármikor bárki elkaphatja a fertőzést, de a jobb helyzetben lévő járásokban erre némileg kisebb az esély, ezért van szükség ritkábban az újabb tesztre.

Aki tömegközlekedési eszközzel (vonat, busz), jár munkába, annak mindegyik járásban szüksége lesz 7 napnál nem régebbi negatív tesztre.

Ugyancsak kell teszt a postára, bankba, biztosítóba, újságárushoz, cipőjavítóba, ruhatisztítóba, optikába, autó- és bicikli, valamint mobilszervizbe, kertészetbe. Minden járásban, egy hétnél nem régebbi.

A fekete járásokban akkor is szükség van negatív tesztre, ha csak a természetbe megyünk a járáson belül. A többiben nem.

Nincs szükség negatív tesztre, ha üzletbe, gyógyszertárba, drogériába, orvoshoz vagy kutyát/macskát sétáltatni, babakocsizni (legfeljebb 1 km-re a lakhelyünktől) készülünk, vagy gyermeket, illetve közeli személyt gondozunk

A járáson túlra is mehetünk, de a munkahelyünkön kívül csak orvoshoz. (Ez utóbbihoz nem feltétlenül kell teszt. Persze az orvos dönthet másképp, az odavezető úton viszont nem kell felmutatnunk.)

A 65 év felettiek és a 15 év alattiak teszt nélkül mehetnek ki a természetbe. Kivéve persze a fekete járásokban élőket.

Továbbra sem engedélyezett egymás látogatása, és a szabadba sem mehetünk másokkal. Nem sértünk viszont szabályt, ha kint találkozunk a természetben, maszkot viselünk és betartjuk a kétméteres távolságot egymástól.

ISKOLÁK

A fekete fázisban lévő járásokban az alapiskolák alsó tagozatosai és kilencedikesei, valamint a középiskolások is otthon kell maradjanak, a többiben van mód a kinyitásukra. A bordó színű járásokban a regionális tiszti főorvosnak kell engedélyeznie az iskolanyitást.

Az iskolai alkalmazottak és az iskolába járó gyerekek egyik szülőjének a járás színétől függetlenül minden héten le kell teszteltetnie magát.

Nem kötelező iskolába küldeni a gyerekeket ott sem, ahol megnyit az iskola, az otthon maradottaknak folytatódik a távoktatás. Ha viszont a szülő otthon marad a gyermekkel, nem jár a gondozási segély (OČR). Ez nem érvényes a fekete járásokra vagy azokra, ahol a közegészségügyi hivatal, esetleg a fenntartó (pl. önkormányzat) dönt az iskolák zárva tartásáról.

KARANTÉN

Jelenleg már 14 napos a karantén azok számára, akik pozitív személlyel találkoztak

A 14 nap a találkozás napjától számítódik, és leghamarabb a karantén 8. napján kell elvégezni a PCR-tesztet.

Ez a 14 nap abban az esetben is érvényes, ha valakinek a tesztje negatív lett vagy nincsenek tünetei. Ha jelentkeznek a tünetek, akkor a karantén végéről a kezelőorvossal kell egyeztetni.

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik az elmúlt három hónapban átestek a betegségen - ez akkor nem érvényes, ha tüneteik jelentkeznek.

Ugyancsak 14 napos karantén érvényes a külföldről hazatérők (nem az ingázók) számára, és szintén a 8. napján kell elvégezni a PCR-tesztet.

(parameter)